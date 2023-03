Marka Super-Pharm poinformowała w swoich mediach społecznościowych, że do jej działalności dołączyło Centrum Medyczne Body&Mind Super-Pharm.

Centrum to miejsce, w którym stawiamy na holistyczne podejście do pacjenta. To miejsce, gdzie pacjent znajdzie specjalistów, którzy nie tylko pomogą w rozwiązaniu problemów zdrowotnych, ale także zadba o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne – brzmi komunikat Super-Pharm.