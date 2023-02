Super-Pharm nieustannie rozwija swoją markę własną Life. Niedawno dołączyły do niej nowe linie produktów spełniające jej główne założenie ekologiczności.

Marka własna Life to akcesoria do włosów wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu i nadających się do ponownego przetworzenia.

Marki własne nie mają znaczącego udziału w całości sprzedaży sieci.

Mają się wyróżniać na tle innych brandów i być pozycjonowane nawet wyżej od marek producentów.

Super-Pharm w budowie swojego asortymentu i przewag konkurencyjnych skupia się obecnie na innowacjach i szybkim wprowadzaniu nowości. 80 sklepów nie daje takiego potencjału, aby inwestować w marki własne tak intensywnie jak robią to np. Rossmann czy Hebe. Super-Pharm ma je w kategoriach, w których łatwo je wprowadzić i sprzedawać.

Na drugim biegunie stoją marki własne wprowadzane przez Super-Pharm w kategoriach niszowych, takich jak produkty ekologiczne, certyfikowane, pozycjonowane nawet wyżej niż brandy producentów w danej kategorii.

Asortyment marki własnej Life został powiększony. To szczotki do włosów, wykonane z plastiku wyłowionego z mórz i oceanów. Materiały wykorzystane do produkcji posiadają certyfikat Global Recycled Standard. Celem programu GRS jest nie tylko zwiększenie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu, ale także dbałość o środowisko, warunki socjalne, czy też kontrolę użytych środków chemicznych bezpiecznych dla człowieka i środowiska.

Do gamy eko akcesoriów do włosów doszły także grzebienie wyprodukowane przy użyciu materiałów pochodzących z recyklingu. W swoim składzie zawierają aż do 70 proc. słomy pszenicznej, która jest wykorzystywana jako naturalny bioplastik. A także spinki do włosów.

Wśród produktów, które Super-Pharm sygnuje marką Life znajdziemy już także np. ekologiczne i wegańskie żele pod prysznic; szczoteczki do zębów z bambusa; drewnianą szczotkę dla mężczyzn do pielęgnacji wąsów i brody; płatki pod oczy ze śluzem ślimaka, wzbogacone kwasem hialuronowym oraz ekstraktami z pereł i owoców acai; pomadki ochronne do ust z organicznymi olejami w trzech wariantach (konopnym, z opuncji figowej i z rokitnika). To także cała linia chusteczek z bambusa.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl