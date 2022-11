Zmiany, które rozpoczęły się w drogeriach Super-Pharm zostały poprzedzone dokładną analizą dotychczasowego asortymentu oraz trendów, które są interesujące dla mam. Sieć zrezygnowała z produktów, które nie są już na topie, a dodała do oferty najlepsze i najciekawsze marki.

Proces instalacji nowej strefy firma rozpoczął się w połowie września tego roku. Dzięki reorganizacji i poszerzeniu asortymentu powstał doskonale wyposażony sektor dedykowany maluchom i ich mamom.

Staramy się wyjść naprzeciw potrzebom młodych, świadomych i odpowiedzialnych mam. Nasza oferta BABY to nie tylko pieluchy, kosmetyki pielęgnacyjne czy żywność, ale także wyselekcjonowane zabawki, ubranka czy zestawy prezentowe. Znajdziemy tu wszystko, co niezbędne by zadbać o komfort, bezpieczeństwo i zdrowie malucha, już od pierwszych dni jego życia – komentuje zmiany Super-Pharm Monika Krynicka, senior category manager działu generalnego.