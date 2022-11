Supermarket online delio wystartował z nowym modelem dostaw, dzięki któremu usługa zacznie docierać do klientów nieobjętych dotychczasowym obszarem dostawy w godzinę.

delio weszło do wielu mniejszych i większych miejscowości w całej Polsce.

W ramach nowej funkcjonalności zamówienia będą dostarczane przez noc.

Lite e-Commerce gwarantuje, że zakupy trafią do klientów przed 08:00 rano.

To najszybszy model dostaw poza aglomeracjami dostępny jak dotąd na rynku.

delio regularnie rozszerza strefę dostaw docierając do nowych miast i klientów, a nowa funkcjonalność jest odpowiedzią na potrzeby konsumentów. Jej wdrożenie było możliwe dzięki współpracy z firmą Cool-Logistics, która jest częścią Grupy Żabka i specjalizuje się w dostarczaniu usług logistycznych w zakresie przewozu żywności.

Wprowadzenie nowego modelu dostaw pozwala delio zaoferować swoje usługi szerszemu gronu odbiorców. Obszar dostawy na rano znacząco powiększa bowiem teren działania supermarketu online. Do grona obsługiwanych miast – wraz z najbliższą okolicą – dołączyły między innymi Zielona Góra, Olsztyn, Leszno czy Kalisz i wiele miejscowości położonych w pobliżu Warszawy, takich jak Łowicz czy Sochaczew. Aby przekonać się, czy nowa funkcjonalność obejmuje nasze miejsce zamieszkania, wystarczy wpisać adres w okienku w lewym górnym rogu strony supermarketu online lub zaznaczyć go pinezką na mapie w aplikacji delio.

Jednocześnie delio nadal zobowiązuje się do dostaw nawet w godzinę na terenie Warszawy, Krakowa, Gdańska, Sopotu, Piaseczna i Konstancina.

Zamówienie można złożyć o każdej porze, za pomocą strony internetowej lub dedykowanej aplikacji. Kurier doręczy zakupy w dni robocze (w tym w soboty) w godzinach 02:00-08:00 (jeśli zamówienie zostanie złożone do południa) lub kolejnego ranka (jeśli zamówimy po 12:00).

Zakupy w mniejszych miejscowościach są uciążliwe i wiążą się często z koniecznością pojechania do większego miasta, co znacząco wydłuża czas potrzebny na ich realizację. Dodatkowym utrudnieniem może być też brak samochodu, który nie pozwoli nam na komfortowe przewożenie zakupionych produktów. Dlatego stworzyliśmy usługę dostaw na rano. Dzięki niej klienci poza największymi aglomeracjami mogą skorzystać z nowoczesnych rozwiązań ułatwiających codzienne życie – mówi Michalina Kunecka, Business Development Manager.

W nowym modelu dostawy na klientów czeka aż 4 tys. produktów, w tym m.in. warzywa, owoce, nabiał, a także chemia gospodarcza. Ze względów logistycznych i bezpieczeństwa na razie nie zamówimy świeżych mięs oraz ryb i bardzo ciężkich produktów.

Na klientów czeka specjalny kod „RANO” (należy pamiętać o wielkich literach), dzięki któremu mogą zaoszczędzić aż do 450 zł. Do aktywacji promocji wystarczy, że wartość zamówionych produktów przekroczy 100 zł. Po wpisaniu kodu automatycznie otrzymamy 30 zł rabatu. Łącznie każdy użytkownik ma do dyspozycji 15 kodów. Akcja trwa do 30 listopada br.

Zamówień można dokonywać na stronie: www.delio.com.pl i w aplikacji mobilnej dostępnej w App Store i Google Play.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl