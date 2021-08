Supermarket w Luboniu dołączył do sieci SPAR

Sieć SPAR dynamicznie rozwija się w całej Polsce i szuka kolejnych lokalizacji. To format marketów od 250 do 1000 mkw., które usytuowane są w dużych i średnich miastach, przy portach logistycznych, z dużym asortymentem spożywczym i przemysłowym.

- Chcemy, aby SPAR był świadomym wyborem na codzienne zakupy dla okolicznych mieszkańców – to w końcu sklepy należące i prowadzone przez polskich przedsiębiorców. Warto podkreślić, że placówki sieci SPAR bardzo dobrze poradziły sobie w okresie pandemii – oczywiście stosując wszystkie obostrzenia i reżim sanitarny. Klienci szybko dostosowali swoje potrzeby do zmienionej sytuacji – zwiększyli zakupy w sklepach lokalnych, blisko domu i zaczęli zwracać jeszcze większą uwagę na jakość produktów. To akurat mocne strony sieci SPAR– podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.