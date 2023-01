Rośnie liczba supermarketów i dyskontów. Formaty te wypierają z rynku z jednej strony tradycyjny handel małoformatowy, a z drugiej - hipermarkety.

Pod względem formatów sprzedaży detalicznej utrzymuje się szybki trend wzrostowy liczby działających w naszym kraju supermarketów i dyskontów.

W latach 2010-2021 liczba supermarketów wzrosła o 100 proc., a dyskontów o 86 proc.

Szczególnie szybko rozwijającą się podgrupą w formacie supermarketów są markety proximity, tzn. osiedlowe.

Pod względem formatów sprzedaży detalicznej utrzymuje się szybki trend wzrostowy liczby działających w naszym kraju supermarketów i dyskontów. W latach 2010-2021 ich liczba wzrosła odpowiednio o 100 proc. i 86 proc.

Rośnie liczba supermarketów i dyskontów. Formaty te wypierają z rynku z jednej strony tradycyjny handel małoformatowy, a z drugiej - hipermarkety. Fot. Bank Pekao "Branża dystrybucji FMCG".

Jednocześnie oba formaty upodabniają się do siebie pod względem zakresu i struktury oferty czy sposobu organizacji powierzchni handlowej. Jest to z jednej strony uwarunkowane czynnikami ekonomicznospołecznymi (rosnące oczekiwania konsumentów względem jakości oferty vs optymalizacja marż), a drugiej strony – konkurencją pomiędzy poszczególnymi graczami działającymi w obu tych segmentach.

Hipermarkety przegrywają z dyskontami

Jak wynika z raportu Banku Pekao „Branża dystrybucji FMCG” systematycznie spada liczba sklepów działających w tradycyjnych modelach handlu detalicznego, co odbija się przede wszystkim na udziale małego formatu w łącznej powierzchni sklepowej.

Pod względem formatów sprzedaży detalicznej utrzymuje się szybki trend wzrostowy liczby działających w naszym kraju supermarketów i dyskontów. W latach 2010-2021 ich liczba wzrosła odpowiednio o 100 proc. i 86 proc. Fot. Bank Pekao "Branża dystrybucji FMCG".

Czynnikiem podtrzymującym do pewnego stopnia jego rolę jest jedynie prężnie rozwijający się segment convenience. Maleje również liczba hipermarketów, dla których problemem jest dostosowanie działalności do współczesnych wymogów - ich przewaga ofertowa nad supermarketami i dyskontami jest niwelowana przez bardziej konkurencyjne ceny i lepszą dostępność tych drugich.

Rośnie znaczenie marketów osiedlowych

Udział supermarketów i dyskontów w sprzedaży FMCG w 2021 r. wyniósł już ponad 53 proc. Coraz wyraźniejsza jest przewaga Jeronimo Martins i Grupy Schwarz (sklepy wielobranżowe) oraz drogerii Rossmann.

Fot. Bank Pekao "Branża dystrybucji FMCG".

W rezultacie postępujących zmian preferencji konsumentów dyskonty i supermarkety w 2021 r. osiągnęły już ponad 50 proc. udziału w sprzedaży artykułów FMCG, podczas gdy na początku minionej dekady przypadało na nie tylko 30 proc. obrotów.

Szczególnie szybko rozwijającą się podgrupą w formacie supermarketów są markety proximity, tzn. osiedlowe, atrakcyjne przede wszystkim ze względu na dogodne położenie dla konsumentów - głównie bliskość zamieszkania.

Z kolei udział małego formatu spadł z blisko 50 proc. na początku minionej dekady do niewiele ponad 25 proc. w 2021 r. Coraz większą rolę odgrywa tutaj segment convenience, który odpowiada już za blisko 1/3 obrotów całego tego kanału.

Spada znaczenie hipermarketów

Drugą „ofiarą” rosnącej popularności supermarketów i dyskontów są hipermarkety, których udział rynkowy spadł już o 10 punktów procentowych w porównaniu z 2010 r.

Fot. Bank Pekao "Branża dystrybucji FMCG".

W ujęciu podmiotowym, w segmencie sklepów wielobranżowych coraz wyraźniejsza jest dominacja Jeronimo Martins (Biedronka) i dwóch marek Grupy Schwarz (Lidl i Kaufland) – podmioty te w 2021 r. osiągnęły łącznie obroty w wysokości 106 mld złotych. Stanowiło to ponad 63 proc. obrotów wygenerowanych przez TOP10 graczy działających w tym segmencie.

Z kolei w segmencie drogerii wyraźna jest dominacja grupy Rossmann - ponad 68 proc. udziałów w obrotach TOP10.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl