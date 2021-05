Swarovski otworzył pierwszy w Polsce salon outletowy

Swarovski to marka, która zredefiniowała kryształ. Nadała mu nową jakość i na nowo wzbudziła pożądanie. To synonim luksusu i dobrego smaku. Pełna blasku biżuteria, zegarki czy akcesoria wykonane są z najwyższym, mistrzowskim kunsztem obróbki kryształu. Wszystkie kolekcje opracowywane przez projektantów Swarovskiego są na tyle uniwersalne, że można je nosić na okrągło, a przy tym na tyle wyjątkowe, by przyciągać uwagę.

Założona w Austrii, w 1895 roku firma zajmująca się wytwarzaniem i obróbką najwyższej jakości kryształów, kamieni szlachetnych, syntetycznych diamentów i cyrkonii dziś jest jednym z najważniejszych na świecie producentów biżuterii i akcesoriów. Tradycję kreowania oryginalnego codziennego stylu dla kobiet na całym świecie kontynuuje kolejne już pokolenie rodziny Swarovski, a firma stale się rozwija.

W nowym salonie Swarovski w rozbudowanej części Designer Outlet Warszawa, na 62 mkw. klienci znajdą nie tylko propozycje biżuteryjne i akcesoria. W ofercie są też upominki i niepowtarzalne pełne blasku dekoracje do każdego stylowego wnętrza. Asortyment sklepu jest dostępny w cenach niższych o 30-70% w porównaniu do oferty regularnej. – Bardzo nas cieszy fakt, że tak znani producenci wybierają nasze centrum na swoją pierwszą w Polsce lokalizację outletową. Designer Outlet Warszawa może pochwalić się jedynymi salonami outletowymi w naszym kraju znanych i lubianych marek biżuteryjnych takich jak Pandora i Tous, a także butikiem z zegarkami pod szyldem Hour Passion z markami Certina, Longines, Rado, Swatch i Tissot. – komentuje Agnieszka Kuś Senior Marketing Manager Designer Outlet Warszawa.