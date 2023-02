Rosyjski Związek Centrów Handlowych podpisał umowę o współpracy z białoruską firmą Swed House, zajmującą się sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego, która ma wyglądać jak produkty IKEA.

Szef organizacji powiedział rosyjskim państwowym mediom TASS, że do końca 2023 roku w Moskwie może zostać otwartych do 10 sklepów Swed House, a w Rosji do 50 w nadchodzących latach.

Pierwszy sklep z produktami podobnymi do oferty IKEA zostanie otwarty w marcu w centrum handlowym Schelkovsky.

Przypomnijmy grupa Ingka, szwedzka firma będąca właścicielem sklepów IKEA w Rosji, zawiesiła działalność w tym kraju po tym, jak Moskwa rozpoczęła w zeszłym roku inwazję na pełną skalę na Ukrainę.

Na Białorusi Swed House ma sklepy w Mińsku i w Nowopołocku.





