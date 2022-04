Sweet Gallery nie zwalnia tempa i wprowadza nowe zasady franczyzy

Wynajem – nowa forma współpracy franczyzowej ze Sweet Gallery.

Od nowego sezonu wiosenno-letniego 2022 roku osoby zainteresowane modelem franczyzowym obu marek mogą wynająć przyczepę Lodolandia i SiGelato bez ponoszenia kosztów związanych z leasingiem czy zakupem przyczepy.

Koszt wyprodukowania i wyposażenia przyczepy ponosi firma Sweet Gallery.

Franczyzobiorca korzystający z oferty musi jedynie dysponować środkami własnymi w wysokości 25 tys. zł. Sweet Gallery przekazuje partnerowi gotowy biznes pod klucz z pełnym wyposażeniem, który jak twierdzi Krzysztof Olesiak, prezes Sweet Gallery, w miesiącu generuje ok. 30 tys. zł obrotu miesięcznie, a nawet 50 tys. zł i więcej. – Zysk dla franczyzobiorcy to średnio 16 tys. zł na rękę z jednego punktu miesięcznie – zapewnia Krzysztof Olesiak.

Możliwość wynajęcia przyczepy pozwala partnerom dokładnie zapoznać się z biznesem bez ponoszenia ryzyka inwestycji. Jeśli po upływie sześciu miesięcy współpracy, czyli do zakończenia sezonu wiosenno-letniego franczyzobiorca zdecyduje się wykupić przyczepę, wówczas wszystkie koszty najmu wliczają się w poczet wykupu przyczepy. To jest dodatkowa motywacja, aby po sprawdzeniu biznesu i przekonaniu się, że „tak, to jest biznes dla mnie, to jest coś co chcę robić” jak najszybciej przeszli ze współpracy krótkoterminowej jaką jest najem na stałą współpracę franczyzową. Bardzo wiele osób szuka biznesów, gdzie ryzyko inwestycji jest zminimalizowane. W tym przypadku całe ryzyko inwestycyjne bierzemy na siebie. Dlatego, pomimo, że nasza oferta dostępna jest od miesiąca cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Jeśli natomiast partner nie zdecyduje się na jej wykup, wtedy kończy współpracę bez żadnych kosztów. – W tej chwili zajmujemy ok. 20 proc. rynku lodowego w Polsce, w segmencie mobilnych punktów gastronomicznych. Nowe zasady mają ułatwić start biznesu, szczególnie tym franczyzobiorcom, którzy wahają się by przejść z etatu do własnej firmy jak i tym którzy chcą sprawdzić się w biznesie lodowym – mówi Katarzyna Krzemińska – Malon, Manager Marketingu & PR Sweet Gallery.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Lodolandia to flagowa sieć z lodami świderkami, goframi, deserami, buble ice tea i napojami chłodzącymi, która działa na rynku od 2013 roku i posiada już 700 punktów sprzedaży. SiGelato, to natomiast koncept z lodami rzemieślniczymi, tworzonymi według tradycji sycylijskiego rzemiosła lodowego.

Sweet Gallery samodzielnie wyszukuje lokalizacje dla swoich franczyzobiorców, negocjuje ceny najmu i załatwia wszelkie formalności, a następnie dostarcza przyczepę pod wskazany adres, w którym franczyzobiorca będzie prowadzić biznes. Punkty Lodolandia i SiGelato powstają w miejscowościach już od kilku tysięcy mieszkańców. Najczęściej usytuowane są na osiedlach, przy retail parkach i galeriach handlowych, ale także przy skwerach i parkach oraz przy ulicach z dużym ruchem pieszym i rowerowym.

- W firmie pracuje 14 komercjalizatorów, odpowiedzialnych za wyszukiwanie najlepszych lokalizacji. Są to osoby mieszkające w poszczególnych regionach kraju, zorientowane w topografii tamtejszych miejscowości, które mogą wskazać najbardziej opłacalne miejsca do prowadzenia biznesu – przyznaje Krzysztof Olesiak. Wszystkie punkty Lodolandia wyposażone są w kamery i kasoterminale, które pozwalają zdalnie zarządzać biznesem. Franczyzobiorca widzi aktualny stan kasy i liczbę obsłużonych klientów oraz pracę punktu. Dzięki takim rozwiązaniom biznes można połączyć z etatem lub inną działalnością.

Sweet Gallery zawsze skoncentrowana była na otwieraniu punktów na zewnątrz obiektów, w plenerze, przy wejściach do galerii handlowych, ponieważ są to miejsca najbardziej widoczne dla klientów. Ponadto taki sposób rozwoju bardzo dobrze sprawdził się podczas pandemii. Sieci Lodolandia i SiGelato prowadziły bowiem bezpieczną sprzedaż z okienka w formie take away. W 2021 roku punkty Lodolandia odnotowały obroty wyższe o 23 proc. niż rok wcześniej.

Istnieje także możliwość wynajmu przyczepy pod marką Bafra Kebab, która także należy do firmy Sweet Gallery. Franczyzobiorcy podpisują wówczas umowę na 12 miesięcy bez ponoszenia kosztów związanych z leasingiem czy zakupem. Koszty wyprodukowania i wyposażenia przyczepy ponosi spółka, która następnie przekazuje ją w wynajem franczyzobiorcy. Jeśli w ciągu pierwszych trzech miesięcy współpracy partner zdecyduje się wykupić przyczepę, wówczas koszty najmu wliczane są na poczet wykupu przyczepy. Jeśli natomiast partner nie zdecyduje się na wykup przyczepy, może kontynuować najem i nie ponosi w związku z tym żadnych dodatkowych opłat lub może zakończyć współpracę rezygnując z wynajmu.

– Takie rozwiązanie pozwala na zapoznanie się z biznesem i jego specyfiką w praktyce, bez ponoszenia przez franczyzobiorcę kosztów inwestycyjnych – mówi Katarzyna Krzemińska-Malon. Partner wynajmuje w pełni wyposażoną, gotową do pracy przyczepę Bafra Kebab, która jest dostarczana przez centralę do wybranej lokalizacji.

– Oferujemy biznes bezkosztowy i bez ryzyka. Mamy franczyzobiorców, którzy po miesiącu wykupili przyczepę na własność i niedługo po tym zdecydowali się na zakup kolejnego punktu Bafra Kebab. Ponadto część franczyzobiorców decyduje się na otwarcia kolejnych punktów tej marki, ale także Lodolandii i SiGelato – przyznaje Krzysztof Olesiak.