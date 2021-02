Sweet Gallery notuje zyski. W 2021 wdroży dwa nowe koncepty

Do końca roku 2021 na mapie Polski pojawi się 180 nowych punktów. Rozwój obejmie wszystkie koncepty, należące do spółki, czyli Lodolandię, Kołacz na Okrągło, Bafra Kebab i SiGelato. Sweet Gallery cały czas prowadzi rozmowy z klientami z całej Polski, którzy zainteresowani są nawiązaniem współpracy franczyzowej w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Od połowy stycznia 2021 r. firma ułatwia wejście do sieci Bafra Kebab. Pojawią się też dwa nowe koncepty gastronomiczne.

- Miniony rok był krytyczny dla branży gastronomicznej, której rozwój ze względu na pandemię stanął niemal w miejscu. Dramat dotyczy przede wszystkim tradycyjnych restauracji z obsługą na miejscu, ale rykoszetem dostał również sektor street food. Krzysztof Olesiak, prezes Sweet Gallery. – Ubiegły rok był bardzo udany pod względem konsumpcji naszych produktów. Poziom sprzedaży lodów, kebabów i kołaczy był na wysokim poziomie. Nasze przychody wyniosły ok. 28 mln zł. Niestety spadło zainteresowanie współpracą franczyzową, które było najniższe wiosną podczas pierwszego lockdownu. Ludzie byli wystraszeni sytuacją. Bali się wirusa, a także drżeli o przyszłość zawodową i finansową, wstrzymując wszelkie inwestycje. Ostatecznie jednak sytuacja rynkowa zaczęła nam sprzyjać, a Ci, którzy postanowili wtedy otworzyć własny biznes, są teraz rok do przodu – przyznaje Krzysztof Olesiak.

Firma wprowadza nowe warunki inwestycji w jej najbardziej wymagającym koncepcie biznesowym jakim jest Bafra Kebab. W ten sposób chce ułatwić decyzję o inwestycji osobom, które nadal wahają się postawić na własny biznes. Dotychczas, początek współpracy franczyzowej w ramach sieci Bafra Kebab wiązał się z zakupem przyczepy. Teraz franczyzobiorca zwolniony będzie z tego obowiązku, a działalność będzie można rozpocząć od wynajmu przyczepy. Tego rodzaju współpracę będzie regulowała umowa najmu, która po trzech miesiącach może zostać zamieniona na umowę franczyzową, jeśli obie strony o tym zdecydują. W takim wypadku poniesione koszty najmu punktu, zostaną uznane jako zaliczka franczyzobiorcy na poczet jego zakupu. Sweet Gallery udowodniła, że jej koncept jest mocny i stabilny mimo pandemii.