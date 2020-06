Sweet Gallery odporna na kryzys

- Rozwój SiGelato zaplanowaliśmy jeszcze przed wybuchem pandemii i zatrzymaniem gospodarki. Tzw. „lockdown” nastąpił w marcu, a więc jeszcze przed rozpoczęciem sezonu lodowego. Mieliśmy więc czas na śledzenie rozwoju sytuacji oraz obserwowanie jak zareaguje na nią nasza firma i pozostałe marki – mówi Krzysztof Olesiak, prezes Sweet Gallery.

Firma, oprócz SiGelato, jest właścicielem czterech innych marek – Lodolandia z lodami świderkami, Bafra Kebeb, Rajskie Lody Tajskie i Kołacz na Okrągło. Pod wymienionymi szyldami działa w sumie ponad 650 punktów. – Bafra Kebab był pierwszym konceptem wystawionym na próbę w walce z kryzysem. Jest to całoroczny koncept i na nim obserwowaliśmy wpływ rynku na naszą firmę. Rezultat był zaskakująco pozytywny – zapewnia Krzysztof Olesiak. W pierwszych dwóch tygodniach od zatrzymania gospodarki, sprzedaż w punktach Bafra Kebab spadła o 20 proc. Jednak już w drugiej połowie kwietnia sieć zaczęła odrabiać straty i wróciła do stanu sprzed epidemii. W maju było jeszcze lepiej, kiedy to marka zanotowała wzrost o kolejne 30 proc., a w czerwcu o 15 proc.

Podobnie było z Lodolandią, która również dobrze poradziła sobie z kryzysem. – W przypadku Lodolandii jedynie opóźniliśmy start sezonu o trzy tygodnie i punkty lodowe zaczęliśmy uruchamiać w drugiej połowie kwietnia. Aktualnie działają już wszystkie przyczepy ze sprzedażą utrzymującą się na podobnym poziomie, jak w zeszłym roku w analogicznym okresie – mówi Krzysztof Olesiak.

Lodolandia oraz pozostałe koncepty Sweet Gallery to mobilne przyczepy, które gdy nie pracują nie generują kosztów, w przeciwieństwie do tradycyjnej gastronomii, na której ciążą z kolei zobowiązania pracownicze i czynsz. Dodatkowo, Sweet Gallery anulowała miesięczne opłaty franczyzowe, a także franczyzobiorcy Lodolandii mogli skorzystać z pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Sweet Gallery od początku istnienia stawiała na sprzedaż „take away” oraz segment „street food”. Po siedmiu latach firma jest największym graczem w sektorze mobilnej gastronomii i zajmuje ok. 15 proc. tego rynku. – Taka formuła bardzo dobrze sprawdziła się w okresie kwarantanny. Ludzie nie bali się kupować gotowych potraw, tym bardziej że my oferowaliśmy sprzedaż na wynos przez tzw. okienko, co dało jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa – mówi Krzysztof Olesiak.

1

2