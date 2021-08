Sweet Gallery otwiera nowe punkty gastronomiczne

- Sezon lodowy ciągle trwa i ma przed sobą jeszcze ponad miesiąc. Wciąż można otwierać punkty lodowe, tym bardziej, że koncept Lodolandia połączony jest z konceptem Kołacz na Okrągło i działa przez 12 miesięcy.

Firma zalicza obecny rok do rekordowych. Sweet Gallery notuje szybki rozwój sieci Lodolandia & Kołacz na Okrągło i Bafra Kebab. Od początku roku powstało 140 nowych punktów Lodolandia, natomiast Bafra Kebab posiada już 70 punktów, a do końca roku ma ich być ponad 100. – Ciągle podpisujemy nowe umowy i w tej chwili szykujemy kilkadziesiąt przyczep dla nowych franczyzobiorców – mówi Katarzyna Krzemińska – Malon, Manager ds. Marketingu i PR

Sweet Gallery rozszerza także zakres usług, które wspierają sprzedaż w punktach. W tym roku nowością w Bafra Kebab jest sprzedaż w dostawie. Zamówienia można składać przez telefon lub poprzez aplikację z odbiorem własnym. Takie rozwiązanie znacząco zwiększyło wyniki sprzedaży w punktach.

– Zdalna sprzedaż bardzo dobrze uzupełnia obsługę bezpośrednią i znacznie podnosi obroty poszczególnych punktów. Osoby korzystające z takiej możliwości bardzo często zamawiają więcej niż jeden produkt. Usługa bardzo dobrze sprawdza się w mniejszych miejscowościach – mówi Katarzyna Krzemińska – Malon.

Obecnie głównym kierunkiem rozwoju sieci Bafra Kebab są mniejsze miejscowości. Firma otwiera punkty w miastach już od 2 tys. mieszkańców, ale zdarzają się również mniejsze miejscowości. Sweet Gallery wykorzystuje niszę i oferuje usługi, które są tam mocno ograniczone lub nie istnieją w ogóle.

– Standardowy miesięczny dochód naszych punktów niezależnie od wielkości miasta to 10 – 15 tys. zł. Są jednak lokalizacje, które w ciągu jednego dnia generują 5 tys. zł obrotu, a miesięcznie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Takimi rekordzistami są punkty zlokalizowane m.in. w najmniejszych naszych miejscowościach. To dobry rynek, dotychczas niedoceniany przez biznes – mówi Katarzyna Krzemińska – Malon.

Aktualnie w Polsce wszystkich punktów, należących do firmy Sweet Gallery, czyli Lodolandia & Kołacz na Okrągło, Bafra Kebab i SiGelato jest ponad 700.

Sweet Gallery prowadzi również aktywny rozwój za granicą. Marki Ice and Roll (Lodolandia) i Cake and Roll (kołacz na Okrągło) funkcjonują w Czechach, w Austrii, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i w Rumunii. W ciągu niecałego roku w Rumunii powstało 17 punktów Ice and Roll z lodami świderkami, które na początku października przejdą rebranding w Cake and Roll z kołaczami i ciepłymi deserami. Natomiast w sumie razem we wszystkich wymienionych krajach funkcjonuje ponad 40 punktów.