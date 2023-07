Trzymamy centra handlowe na dystans. Czekamy aż urealnią swoje oczekiwania finansowe. Pytanie, czy po drodze nie zaczną straszyć pustostanami. Już w niektórych widać sporo wolnych lokali - przyznaje Grzegorz Sowa, prezes Świata Prasy.

Świat Prasy niedawno przekroczył granicę 400 sklepów. Jak od tego czasu rozrosła się sieć?

Grzegorz Sowa, prezes zarządu Świata Prasy SA: Sklep numer 400 otworzyliśmy w Szczecinie na początku czerwca tego roku. W tej chwili sieć liczy już 407 salonów.

Trzeba to powiedzieć brutalnie - niektóre obiekty nie wyciągnęły wniosków z pandemii. Nie nabrały pokory w podejściu do czynszu, nie chcą być elastyczne. To trochę dziwne, zwłaszcza że - powstające jak grzyby po deszczu - parki handlowe, skutecznie je podszczypują, odbierając najemców - przyznaje Grzegorz Sowa, prezes zarządu Świata Prasy SA.

Siedem nowych lokalizacji w ciągu miesiąca to sporo. Co będzie dalej?

Prawdopodobnie dojdziemy pod koniec roku do 420 salonów. Kilka lat temu założyliśmy, że organicznie będziemy się rozwijać, otwierając około 40 lokalizacji rocznie i to nam się do tej pory udaje. Oczywiście zdarzają się gorsze okresy, spowodowane pandemią czy spowolnieniem gospodarczym.

Macie też apetyt na akwizycje.

Tak. W trakcie prawie 20 lat działalności naszej firmy udawało nam się cyklicznie przeprowadzać takie operacje. Można powiedzieć, że mieliśmy swój udział w konsolidacji tej branży. Dzisiaj, podobnych sieci salonów prasowych na rynku jest niewiele, więc pole do akwizycji się mocno skurczyło. Jednak nie wykluczamy kolejnych transakcji – interesujemy się kilkoma podmiotami działającymi obecnie na rynku. Jesteśmy również otwarci na wszelkie kooperacje, które pozwolą rozwinąć jeszcze bardziej ten biznes.

Wakacyjny okres to dla Świata Prasy czas odpoczynku po intensywnym pierwszym półroczu. Sieć ma szansę się przygotować do walki o przekroczenie kolejnej magicznej granicy, czyli osiągnięcia pułapu 500 lokali. Fot. Mat. prasowe.

Jak wygląda mapa najnowszych planowanych lokalizacji Świata Prasy?

Prawie wszystkie sklepy otworzymy w retail parkach, które są obecnie na końcowym etapie realizacji. Najwięcej - kilka otwarć zaplanowaliśmy we wrześniu. Zatem wakacyjny okres to dla naszej ekspansji czas odpoczynku po intensywnym pierwszym półroczu. Mamy szansę się przygotować do walki o przekroczenie kolejnej magicznej granicy, czyli osiągnięcia pułapu 500 lokali.

Do tej pory galerie handlowe nie dbały o ograniczenie np. swoich kosztów administracyjnych, bo - skoro my je opłacaliśmy - działała zasada: „hulaj dusza, piekła nie ma” - przyznaje Grzegorz Sowa, prezes Świata Prasy.

Kiedy to może się wam udać?

Chcielibyśmy, żeby to się wydarzyło w okresie najbliższego roku, a więc już w 2024 r. Gdyby to miało się odbyć jeszcze w tym roku, musiałaby to być akwizycja, ale i tak zapewne nie zdążylibyśmy ze względu na procedury związane ze zgodą UOKiK-u na koncentrację.

Indeksacja czynszów w galeriach handlowych to bomba z opóźnionym zapłonem, bo w tym roku również mamy wysoką inflację, więc kolejna rewaloryzacja, co prawda mniejsza, ale jednak „wystartuje” z wyższego pułapu, co będzie bardziej bolesne. Jeżeli galerie nie będą chciały renegocjować czynszu na kolejne lata, to w roku 2024/2025 mogą mieć olbrzymi problem - uważa Grzegorz Sowa, prezes Świata Prasy.

Czy jest jakaś granica przesycenia rynku salonami Świata Prasy?

Nie ma. Zdarzają nam się sytuacje, w których nasze salony dzieli zaledwie 50 metrów odległości i świetnie sobie radzą. Nie ma efektu kanibalizacji. Wszystko zależy od natężenia ruchu klientów. Nie wykluczamy na przykład dwóch salonów w jednej galerii handlowej. Duże obiekty mają przecież kilka wejść i różne ciągi komunikacyjne.

Czy Świat Prasy lepiej się czuje w galeriach handlowych czy w retail parkach?

W galeriach handlowych możemy liczyć na klienta impulsowego, a w retail parkach jest on bardziej celowy. Dlatego dochodzenie do rentowności salonu prasowego w tym drugim formacie trwa trochę dłużej niż w centrum handlowym.

W galeriach handlowych Świat Prasy prowadzi 160 wysp i butików z podgrzewaczami tytoniu IQOS. Fot. Mat. prasowe.

Czy w parkach handlowych łatwo o dobry lokal dla Świata Prasy? Te obiekty są nastawione na dyskonty. Niewiele w nich małych metraży.

Rzeczywiście, bywa z tym problem, ale radzimy sobie. Dla nas optymalną powierzchnią jest 45-50 mkw. Czasem wynajmujemy większe jednostki, chociaż w lokalizacjach o dużym trafiku potrafimy - oczywiście kosztem zmniejszenia oferty produktów - zagospodarować nawet 15 mkw.

Jakie sąsiedztwo w galerii handlowej jest dla was najlepsze?

Sąsiedztwo jest mniej ważne. Do tej pory szukaliśmy lokali na skrzyżowaniach alejek - narożniki są idealne oraz miejsca w ciągu naprzeciw kas hipermarketów. Jednak obecnie stawki wynajmu w wielu dużych galeriach handlowych mocno odbiegają od tego, jakie - według nas - powinny być. Niestety trzeba to powiedzieć brutalnie - niektóre obiekty nie wyciągnęły wniosków z pandemii. Nie nabrały pokory w podejściu do czynszu, nie chcą być elastyczne. To trochę dziwne, zwłaszcza że - powstające jak grzyby po deszczu - parki handlowe, skutecznie je podszczypują, odbierając najemców.

W galeriach prowadzicie też 160 wysp i butików z podgrzewaczami tytoniu IQOS. Jak sobie poradziliście z tegorocznym rozliczeniem kosztów wspólnych?

Wynegocjowaliśmy w kilku galeriach obniżenie dopłat, które w niektórych przypadkach wynosiły kilkanaście tysięcy złotych. Udało nam się to, bo uzależniliśmy od tego naszą dalszą obecność w centrum handlowym. Przy okazji - mam nadzieję - zmusiliśmy zarządców do racjonalnego spojrzenia na koszty generowane przez cały obiekt. Do tej pory, przerzucając je na najemców, średnio były zainteresowane ich optymalizacją. Nie dbały o ograniczenie np. swoich kosztów administracyjnych, bo - skoro my je opłacaliśmy - działała zasada: „hulaj dusza, piekła nie ma”.

Czy z indeksacją czynszu też się udało?

Niestety większość najemców musiała przełknąć indeksację czynszu o 14,4 proc. Jednak ten temat jest bombą z opóźnionym zapłonem, bo w tym roku również mamy wysoką inflację, więc kolejna rewaloryzacja, co prawda mniejsza, ale jednak „wystartuje” z wyższego pułapu, co będzie bardziej bolesne. Jeżeli galerie nie będą chciały renegocjować czynszu na kolejne lata, to w roku 2024/2025 mogą mieć olbrzymi problem.

Czy te problemy zniechęciły was do galerii handlowych?

Rzeczywiście, apetyt na galerie nam zmalał. Czekamy na to aż urealnią swoje oczekiwania finansowe. Pytanie, czy po drodze nie zaczną straszyć pustostanami. Już w niektórych obiektach, niegdyś świetnych, widać sporo wolnych lokali. Zatem na razie trzymamy centra handlowe na dystans.

A biurowce?

Przed pandemią były bardzo fajną lokalizacją, jeśli chodzi o obroty. Zapewniały stałe, duże grono wiernych klientów. Dzisiaj nasze salony w biurowcach powoli odzyskują rentowność, ale nie uzyskują przedpandemicznych obrotów. Sądzę, że w związku z pracą hybrydową, już to się nie stanie. Nie zamierzamy jednak ich zamykać, ale też raczej nie szukamy nowych lokali w tych budynkach. Dzisiaj lepszą lokalizacją są pasaże handlowe na osiedlach mieszkaniowych. Najlepszym sąsiadem - dyskonty spożywcze i drogerie. To właściwie zestaw sieci charakterystyczny dla retail parków, ale w osiedlowych pasażach handlowych możemy liczyć na klienta pieszego, który jest dla nas bardziej pożądany niż ten zmotoryzowany.

