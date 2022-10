W dniach 7-8 października Centrum Janki przenosi w rozrywkowy świat SuperThings. Czekają też wspaniałe nagrody.

Centrum Janki 7 i 8 października przygotowało mnóstwo atrakcji w rozrywkowym świecie SuperThings.

Można też wygrać nagrody.

7 i 8 października Centrum Janki przyszykowało mnóstwo fantastycznej zabawy w rozrywkowym świecie SuperThings i wspaniałe nagrody do wygrania. Trzeba tylko robić zakupy, rejestrować paragony i przy stanowisku konkursowym odbierać nagrody.

W Strefie Zabaw SuperThings znajduje się sześć stolików tematycznych pełnych figurek, pojazdów i niesamowitych budynków, którymi można bawić się na wiele sposobów. Wielbiciele eksperymentów doskonale odnajdą się w Laboratorium Profesora K , w którym nie zabraknie chemicznych szaleństw i widowiskowych wybuchów.

Zabawa w Centrum Janki.

A jeśli ktoś marzy, żeby stać się bohaterem SuperThings, to śmiało będzie mógł zgłosić się do pomalowania buzi. Więcej kolorów można znaleźć również w Strefie Plastycznej – można tam stworzyć między innymi własną, niepowtarzalną maskę SuperThings i pokolorować ulubionych bohaterów. Będzie to też niepowtarzalna szansa, by obejrzeć z bliska budynek Power Tower, postać Enigmy, auto SuperThings oraz spotkać ogromną maskotkę Mr Kinga.

Akcja trwa 7 i 8 października w godzinach 12-19 w Centrum Janki.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl