W tym roku klienci Wola Parku mogą poczuć magię Świąt dzięki największej dotychczas odsłonie zimowej iluminacji, która rozbłysła przed centrum handlowym w drugiej połowie listopada.

Wola Park rozświetliła się świątecznie.

Motywem przewodnim instalacji jest ... ananas.

Owoc nawiązuje do egzotycznej historii niedawno otwartych Ogrodów Ulricha.

Co roku polskie miasta rozświetlają się w okresie przedświątecznym, a gwiazdkowe dekoracje stały się nieodłączonym elementem w przestrzeni publicznej. Nie bez powodu – wyniki badań pokazują, że dla wielu Polaków iluminacje oraz ozdoby są szczególnie ważne, ponieważ sprawiają, że okres przygotowań do świąt Bożego Narodzenia jest bardziej radosny i przyjemniejszy. W ten trend postanowił wpisać się Wola Park, który w tym roku zadbał o spektakularną odsłonę świątecznej iluminacji. Impulsem do montażu nowych dekoracji było październikowe otwarcie Ogrodów Ulricha, a ich motywem przewodnim jest ananas.

Przed Wola Parkiem rozbłysła magiczna zimowa iluminacja z ananasem w tle.

Klienci mogą podziwiać instalację składającą się z kilkunastu tysięcy energooszczędnych światełek. Jej projektowaniu przyświecał cel z jednej strony uchwycenia historycznego ducha miejsca, a z drugiej stworzenia klimatu magicznego ogrodu. W bajkowy świat dekoracji klientów wprowadza świetlny tunel, a dalej czekają interaktywne atrakcje: animowane kule LED, huśtawka z ananasem i karuzela napędzana siłą rąk. Na placu głównym stanęła choinka, a ponadto wokółodwiedzający znajdą m.in. tunel zmieniający kolor, bombki w kształcie ananasa, a nawet rozświetlony labirynt, w którym poznają historię zabytkowychi odpowiedź na pytanie, dlaczego to właśnie ananas stał się ich symbolem.

Tunel przed Wola Parkiem.

Rozświetlone zostały nie tylko plac główny oraz historyczny park otaczające obiekt, ale też wnętrza Wola Parku i Szklarni Ulricha. Przeszklony dach szklarni, w której znajduje się food hall, udekorowany został tysiącami lampek LED, które tworzą wrażenie rozgwieżdżonego nieba.

Wola Park, który w tym roku zadbał o spektakularną odsłonę świątecznej iluminacji.

W dobie kryzysu energetycznego zadbano dodatkowo o oszczędność energii. Cała instalacja jest stworzona z wykorzystaniem oświetlenia LED oraz najnowocześniejszej, energooszczędnej technologii. Wola Park ściśle przestrzega obecnych norm energetycznych i stale monitoruje pobór energii, jak również wykorzystuje nowoczesne i zrównoważone rozwiązania. Co więcej, Ingka Centres planuje do 2025 roku zasilać wszystkie swoje budynki w 100 proc. odnawialną energią.

Wola Park to coś więcej niż centrum handlowe. Chcemy, aby nasi klienci mieli dostęp do świetnej oferty handlowej, ale również miło i przyjemnie spędzali u nas czas. Jesteśmy miejscem spotkań, a zwłaszcza w okresie świątecznym spotkania przynoszą nam najwięcej radości. W tym roku przygotowaliśmy wyjątkową odsłonę zimowych dekoracji, i mamy nadzieję, że zachwyci wszystkich gości. Przy tworzeniu instalacji zadbaliśmy o jej energooszczędność, a także wykorzystanie zrównoważonych materiałów. Zapraszamy do odwiedzin i zachęcamy do dzielenia się relacjami z innymi – mówi Anna Bozhenko, Dyrektorka Centrum Handlowego Wola Park.

Odwiedzający będą mogli podziwiać świąteczne ozdoby w Wola Parku do 24 lutego 2023 roku.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl