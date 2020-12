Świąteczna sonda. jak użytkownicy patform e-commerce kupują prezenty świąteczne?

Przedświąteczna gorączka to okres szczególnie intensywny, nie tylko dla sklepów oraz producentów, ale i klientów marek. Grupa Domodi zbadała nastroje i preferencje konsumentów w tym szczególnym okresie roku, publikując je na łamach kolejnego wydania magazynu Clue.

Przedświąteczne przygotowania: czas start!

Użytkownicy platform Grupy Domodi w zdecydowanej większości deklarują plany obdarowywania bliskich świątecznymi prezentami. Takiego zamiaru nie posiada jedynie 2 proc. respondentów, proc. jeszcze nie podjęło decyzji w tej kwestii.



Uczestnicy badania przeprowadzonego przez Grupę Domodi najczęściej realizują zakupy prezentów na miesiąc przed świętami Bożego Narodzenia (powyższą opcję wskazało 28 proc. ankietowanych), blisko ¼ badanych poszukuje podarunków 2-3 tygodnie wcześniej, a 34 proc. respondentów rozpoczyna poszukiwania upominków dla swoich bliskich już dwa lub trzy miesiące wcześniej. Najmniejszy odsetek ankietowanych (7 proc.) decyduje się realizować zakupy tuż przed samymi świętami.

Ile Polacy wydają na prezenty?

Przedświąteczny okres nie sprzyja oszczędnościom – poza wydatkami na podchoinkowe podarunki dla bliskich, w ramach przedświątecznych przygotowań, w zakupowym koszyku lądują również tematyczne dekoracje, elementy wyposażenia wnętrz oraz świąteczne gadżety.



Najczęściej deklarowanym przedziałem finansowym, jaki uczestnicy badania Grupy Domodi przeznaczają na przedświąteczne zakupy jest kwota pomiędzy 500 a 1000 zł (33 proc. respondentów). Ponad ¼ ankietowanych wydaje na ten cel od 300 do 500 zł, a 1/5 – od 100 do 300 zł. Nieco mniejsza liczba respondentów (12 proc.) na bożonarodzeniowe wydatki przeznacza więcej niż 1000 zł. Najmniej, 4 proc. uczestników badania, planuje ograniczyć koszty związane ze świętami do mniej niż 100 zł.

Ankietowani, zapytani o zmiany w obszarze swoich wydatków w okresie przedświątecznym, najczęściej wskazywali na tendencję wzrostową. W przypadku zakupów wnętrzarskich dotyczy to 38 proc. użytkowników. Mniej (28 proc.) deklaruje, że wydatki na ten rodzaj produktów pozostają na tym samym poziomie, bez względu na okres w roku.