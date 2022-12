Netto po raz kolejny przyłącza się do ogólnopolskiej zbiórki żywności organizowanej przez Caritas pod hasłem „Tak. Pomagam!”.

Klienci sieci Netto mogą wziąć udział w szlachetnej akcji i wspomóc najbardziej potrzebujących.

Pomagać można podczas zakupów w wybranych sklepach dyskontu.

Akcja odbywa się w dniach 2-3 grudnia br.

Netto od wielu lat angażuje się w inicjatywy niosące ludziom pomoc. Zachęcamy do tego także naszych klientów. Cieszymy się, że każdorazowo tak chętnie i licznie dołączają do prowadzonych w naszych sklepach akcji – szczególnie w tym wyjątkowym, świątecznym czasie – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska.

Celem akcji „Tak. Pomagam!” organizowanej przez Caritas jest zebranie produktów oraz środków na zakup żywności dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Dołożenie cegiełki do akcji jest bardzo proste. Wystarczy przyjść do sklepów Netto biorących udział w zbiórce, dokonać zakupów żywności o długim terminie przydatności do spożycia, jak np. mąka, kasza, ryż, makaron, cukier, konserwy, olej czy bakalie i umieścić je w specjalnych, oznaczonych koszach.

W tym roku świąteczna akcja Caritas prowadzona będzie w 90 sklepach Netto, w najbliższy piątek i sobotę, 2 i 3 grudnia.

Netto współpracuje z organizacjami pozarządowymi nie tylko przy cyklicznie organizowanych zbiórkach żywności, ale także na co dzień, przekazując wprost ze swoich sklepów nadwyżki żywności. Liczba sklepów włączonych w ten proces cały czas rośnie.

Aktualnie już 550 sklepów sieci zaangażowana jest w te działania. W samym 2021 r. sklepy podlegające pod spółkę Netto przekazały ponad 2240 tony żywności, której wartość wyniosła 12,9 mln zł, natomiast te działające w ramach spółki Netto Indygo, w okresie od 01.03.2021 do 28.02.2022, przekazały około 1407 ton żywności o wartości blisko 9,95 mln zł.

