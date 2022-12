Przedświąteczne atrakcje, magiczna atmosfera i wyjątkowe promocje są już coroczną tradycją Posnanii.

Podobnie jak w poprzednich latach w Posnanii powstała Wioska św. Mikołaja.

Zaparkowała Świąteczna Ciuchcia, którą można odbyć podróż po Posnanii.

Nie brakuje również prezentów, w ramach dobrze znanej i lubianej promocji „Karta więcej warta”.

Atrakcje są dostępne od 1 do 23 grudnia.

Odwiedzający Posnanię klienci mogą nie tylko kupić upominki dla najbliższych, lecz także udać się do Wioski św. Mikołaja oraz skorzystać z przejazdu Świąteczną Ciuchcią. Obie atrakcje czekają na gości przez cały okres przedświąteczny: od poniedziałku do czwartku w godzinach 16:00-20:00, a w piątki, soboty i niedziele handlowe w godzinach 12:00-20:00. Podróż kolejką jest dostępna dla posiadaczy Karty Stałego Klienta. Wioska św. Mikołaja jest z kolei dostępna dla wszystkich klientów. Dodatkową atrakcją czekającą w wiosce na posiadaczy Karty Stałego Klienta są świąteczne balony.

W Posnanii przedświąteczne zakupy mają wyjątkowy, magiczny klimat. Olśniewające dekoracje, muzyka i świąteczne zapachy towarzyszą naszym klientom od wejścia. Każdy, kto chce poczuć się na chwilę dzieckiem albo zrobić przyjemność najmłodszym członkom rodziny powinien odwiedzić naszą Wioskę Świętego Mikołaja. Warto chwilę zaczekać na spotkanie z Gwiazdorem i wyszeptać mu na ucho życzenie. Na pewno się spełni – mówi Agnieszka Juszkis, dyrektorka marketingu Posnanii.

Posiadacze Karty Stałego Klienta mogą także skorzystać z atrakcyjnej promocji – „Karta więcej warta”. Przy zakupie karty podarunkowej do każdych 100 zł Posnania dodaje 10 zł. Maksymalna kwota doładowania promocyjnego to 50 zł. Promocja obowiązuje do 18 grudnia lub do wyczerpania puli doładowań.

W grudniu Posnania jest otwarta od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-22:00 oraz w niedziele handlowe (11 i 18 grudnia) w godzinach 10:00-21:00. Klienci mogą także zrobić zakupy świąteczne w Wigilię (24 grudnia) w godzinach 10:00-13:00.

