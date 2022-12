Warsztaty kreatywne, zimowa sesja zdjęciowa i muzyka na żywo – to tylko część z atrakcji, które zostały przygotowane dla odwiedzających Wroclavię od 10 do 18 grudnia.

Z okazji zbliżających się Świąt, Wroclavia organizuje dla klientów cykl zimowych wydarzeń.

Udział w nich jest bezpłatny.

Przez cały tydzień, od 10 do 18 grudnia, odwiedzający będą mogli we Wroclavii wziąć udział w warsztatach kreatywnych „Zrób to sam”. Do ich dyspozycji będą wszelkie materiały potrzebne do wykonania cudownych świątecznych ozdób i upominków. W weekendy warsztaty odbywać się będą w godzinach 12:00 – 18:00, a od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 18:00.

Wroclavia na Święta.

Na zajęcia nie są wymagane zapisy. Wystarczy w odpowiedniej godzinie pojawić się na poziomie 0. centrum handlowego, gdzie znajduje się świąteczna strefa.

Tematyka warsztatów:

10 grudnia: świąteczny lampion, godz. 12.00 - 18.00,

11 grudnia: wianek, który można położyć na stole lub zawiesić na drzwiach, godz. 12.00-18.00,

12 grudnia: stroik na stół, godz. 15.00 - 18.00,

13 grudnia: eko kartka świąteczna, godz. 15.00 - 18.00,

14 grudnia: serwetniki dla dwóch osób, godz. 15.00 - 18.00,

15 grudnia: ozdabianie kubka, godz. 15.00 - 18.00,

16 grudnia: ozdabianie pierników, godz. 15.00 - 18.00,

17 grudnia: oryginalna choinka, godz. 12.00 - 18.00,

18 grudnia: ozdoby choinkowe z naturalnych materiałów (takich jak drewno, gips czy susz), godz. 12.00 - 18.00.

Profesjonalna sesja fotograficzna: 10-11 grudnia (godz. 12:00-18:00).

Wnętrza Galerii.

W ten weekend (10-11 grudnia) wszystkim chętnym zdjęcie w zimowej scenerii wykona profesjonalny fotograf. Każdy, kto weźmie udział w tej sesji, otrzyma w prezencie jedną wydrukowaną fotografię – w sam raz do świątecznego albumu. Pozostałe zdjęcia zostaną przesłane drogą elektroniczną. Aby wziąć udział w sesji, niezbędne jest okazanie Karty Stałego Klienta Wroclavii.

Świąteczne warsztaty.

Świąteczne muzykowanie – muzyka na żywo: 17-18 grudnia (12:00-18:00)

Przez cały weekend 17 i 18 grudnia w godzinach 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 i 18.00 odbędą się mini koncerty, podczas których zespół CSW Trio wykona aranżacje najpiękniejszych świątecznych utworów.

Magia Świąt.

Zimowo-świąteczna insta-strefa: 10-18 grudnia

We Wroclavii pojawią się także insta-strefy, w których po dobraniu ciekawych dodatków, samodzielnie będzie można wykonać sobie zdjęcia na tle klimatycznej, zimowej scenografii.





Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl