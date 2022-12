Carrefour Polska wprowadza przed Świętami opcję dostawy zakupów internetowych do paczkomatów.

W sklepie internetowym Carrefour ruszyła właśnie możliwość zamówienia dostawy e-zakupów z kategorii non-food do paczkomatów.

Dzięki nowej usłudze klienci mogą zaoszczędzić czas i przeznaczyć go na świąteczne przygotowania.

To również doskonały pretekst, aby pomyśleć o prezentach dla najbliższych.

Do tej pory zamówienia produktów z kategorii elektronika, dom i ogród czy akcesoria dla dzieci dokonywane w serwisie carrefour.pl były dostarczane z dedykowanego magazynu za pośrednictwem kuriera. Teraz klient może wybrać między tradycyjną dostawą pod same drzwi, a bijącym rekordy popularności paczkomatem. W okresie przedświątecznym, kiedy kurierzy są obłożeni pracą, jest to wyjątkowo wygodne rozwiązanie. Ponadto Carrefour zadbał, aby klient nie musiał martwić się czy jego zamówienie zmieści się do ograniczonej konkretnymi wymiarami skrytki. Algorytm automatycznie przelicza objętość dodawanych do koszyka produktów i na bieżąco informuje klienta czy opcja dostawy do paczkomatu jest dostępna dla aktualnego koszyka. W przypadku przekroczenia limitu pozostaje dostawa kurierem lub usunięcie ponadgabarytowego produktu.

Wprowadzenie nowej usługi z początkiem grudnia to pierwszy etap realizacji projektu, który w najbliższym czasie będzie rozbudowywany. Następne fazy zakładają między innymi zwiększanie asortymentu dostępnego w ramach dostawy do paczkomatów oraz analizę zachowania użytkownika na stronie po wprowadzonych zmianach.

Bardzo cieszymy się, że w tym roku udało nam się poszerzyć ofertę naszych dostaw o paczkomaty. Wiemy, że Polacy uwielbiają tę formę dostawy. Jest szybka i wygodna, a dodatkowo nie trzeba martwić się o to, że nie zgramy się czasowo z kurierem. Ponadto w okresie świątecznym pozwoli to naszym klientom zaoszczędzić czas, dzięki możliwości elastycznego odbioru zamówienia – mówi Marek Garus, dyrektor ds. operacji i rozwoju e-commerce w Carrefour Polska.

Dostawa do paczkomatu realizowana jest w terminie do 2 dni roboczych i kosztuje 11,99 zł. Carrefour radzi jednak, by nie czekać na ostatni moment i w przypadku prezentów dla bliskich zamówić je jak najszybciej.

