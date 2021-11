Świąteczne zakupy w cieniu pandemii

To już drugie Święta, które będziemy obchodzić w „cieniu” pandemii Covid-19, co mogłoby oznaczać, że w tym roku inaczej, rozważniej podejdziemy do grudniowych zakupów.

Jak wskazują dane Intrum– pandemia obniżyła dochody aż 45 proc. konsumentów w naszym kraju.

Tegoroczne Święta mogą być najdroższe w historii, ponieważ inflacja wynosi już blisko 7 proc., a do końca grudnia może skoczyć do 8 proc. Co więc zrobić, by po Nowym Roku (jak co roku!) nie obudzić się z finansowym kacem i chociaż raz dotrzymać danego sobie słowa i nie „zapożyczyć” się na Święta. W tym przypadku rozsądne podejście będzie wyjątkowo wskazane, bo korona-kryzys jeszcze się nie skończył.

Ile wydamy na Święta w pandemii?

Pandemia pandemią, ale Święta trzeba zorganizować „na bogato”. Z tego założenia wychodzi wiele osób. Dlatego na tegoroczne grudniowe zakupy wydamy średnio ponad 950 zł, czyli 200 zł więcej niż w zeszłym roku (dane: Provident, 2021). Z jednej strony to pozytywne zjawisko, bo jak zauważa Leszek Zięba, konsumenci już tak bardzo nie obawiają się o swoje finanse, jak to miało miejsce w początkowym okresie korona-kryzysu, czy też poradzili sobie z przejściowymi kłopotami finansowymi.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Te tendencje widać chociażby w wynikach sprzedażowych ZFPF, w wartości kredytów gotówkowych udzielonych przez pośredników należących do organizacji. W IV kw. 2020 r. było to 470 mln zł (dane ZFPF i firmy OF) a II kw. 2021 r. 694,00 mln zł. To ogromna różnica. Na taką sytuację wpłynęło kilka czynników. Po pierwsze, aktualnie mamy do czynienia z większym optymizmem konsumentów, który jest związany z poczuciem większego bezpieczeństwa finansowego. Po drugie, w ostatnim okresie banki mniej restrykcyjnie podchodziły do oceny ryzyka kredytowego, co dało więcej pozytywnie rozpatrzonych wniosków (z odwrotną sytuacją mieliśmy do czynienia, chociażby na początku pandemii). Nie bez znaczenia na poprawę sytuacji miał również popyt przesunięty w czasie a także stopy procentowe, które były na niskim poziomie aż do października – mówi Leszek Zięba, ekspert ZFPF.