Galeria Wiślanka w Żorach zadbała o to, by jej goście podczas zakupów mogli w pełni poczuć atmosferę zbliżających się Świąt.

Klienci Galerii Wiślanka będą mogli poszukiwać prezentów dla swoich bliskich słuchając kolęd granych na żywo.

Galeria pamięta w tym roku także o osobach, które zmagają się w wieloma trudnościami w życiu codziennym.

Z myślą o nich już od piątku i przez cały weekend trwać będzie kiermasz charytatywny.

Widowiskowa iluminacja, która pozwala codziennie klientom Galerii Wiślanka poczuć magiczny klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia czy spotkanie ze Świętym Mikołajem, to tylko niektóre z niespodzianek przygotowanych w grudniu przez centrum handlowo-rozrywkowe w Żorach.

Galeria Wiślanka od chwili otwarcia dostrzega potrzeby lokalnej społeczności i regularnie włącza się oraz organizuje liczne akcje charytatywne. Już w najbliższy piątek na terenie pasażu odbędzie się kolejny w tym miesiącu kiermasz dobroczynny zorganizowany tym razem wspólnie ze Szkołą Podstawową Horyzont dla dzieci z Autyzmem i zespołem Aspergera. Zakupy na stoiskach będą stanowić nie tylko realne wsparcie dla placówki, ale będą również doskonałą okazją do znalezienia nietuzinkowych prezentów dla bliskich. Wszystkie ozdoby dostępne na kiermaszu zostaną wykonane własnoręcznie przez podopiecznych szkoły. Całkowity dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na rozwój placówki. Wydarzenie to trwać będzie do niedzieli 18 grudnia.

Także w piątek klienci Galerii będą mogli liczyć na dodatkową atrakcję umilającą zakupy. Tego dnia w centrum handlowym odbędzie się koncert kolęd wykonywanych na żywo przez utalentowanych uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Żorach. Z kolei w zbliżającą się niedzielę handlową, wystąpi aż 12-osobowy chór AF Music, który wykonana najpopularniejsze świąteczne utwory przy akompaniamencie pianina.





