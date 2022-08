Światowe marki wybrały Galerię Katowicką

Globalne marki wchodzące na polski rynek stawiają na obiekty atrakcyjnie zlokalizowane, o ugruntowanej pozycji i z dobrymi wynikami odpowiedzialności oraz sprzedaży. Interesują je także centra handlowe o wyrazistym wizerunku, działające w oparciu o wartości zgodne z misją potencjalnych nowych najemców, jak coraz bardziej zyskujący na znaczeniu zrównoważony rozwój. Galeria Katowicka swoją lokalizacją i przyjętą strategią wpisuje się w te założenia. Nic więc dziwnego, że swoje sklepy otworzyły tam światowe marki: Rituals i Lovisa.

Przedstawiciele Rituals podkreślali, że kluczowe było dla nich, aby ich kolejny sklep znajdowały się w centrum miasta, tak by klienci mieli jak najłatwiejszy dostęp do produktów z oferty. My z kolei, nawiązując współpracę z nowym najemcą, zwróciliśmy uwagę na naturalny skład kosmetyków oraz opakowania, które są wykonane z materiałów z recyklingu lub nadają się do ponownego napełnienia - zaznacza Joanna Bagińska, dyrektorka Galerii Katowickiej.