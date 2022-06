Świetny czas na rozwój sportowych marek. Kto sprzedaje sport Polakom?

W Polsce działa ok. 20 sieci sklepów sportowych sprzedających ubrania i akcesoria sportowe, w formacie multi i monobrandów. O tym, że to świetny czas na rozwój sportowych marek w naszym kraju świadczą debiuty nowych brandów, jak i wyniki finansowe firm już tu obecnych. W czasie pandemii obroty wielu sportowych graczy utrzymywały się na bardzo dobrym poziomie, a niektóre firmy, np. Intersport, wypracowały najlepsze wyniki od ponad 9 lat.

Martes Sport, 4F i Sizeer - to sieci sportowe z największą liczbą sklepów w Polsce - wynika z danych Propertynews.pl.

Branża sportowych sklepów radzi sobie w Polsce bardzo dobrze – w czasie pandemii obroty tych firm utrzymywały się na bardzo dobrym poziomie, a niektóre, np. Intersport, przekazywały informację o najlepszych wynikach od ponad 9 lat - podaje Cushman & Wakefield.

Dobra koniunktura w sektorze to efekt mody na sport. Polacy pokochali sport i sportowe zakupy. Według raportu Mastercard Sport Economy Index ponad połowa respondentów wskazała, że w ciągu minionych 18 miesięcy wydała więcej na sprzęt sportowy niż przed okresem pandemii. W 2021 r. co piąty badany (20%) na ten cel przeznaczył od 551 do 1 380 zł.

Rosnące wydatki Polaków na sport sprzyjają planom ekspansji sieci sportowych - na polskim rynku debiutuje brytyjska marka JD Sports, która chce być w najlepszych centrach handlowych. Z kolei właściciel Sports Direct, Frasers Group, przejmuje Go Sport.

W Polsce działa kilkanaście marek sprzedających ubrania i akcesoria sportowe, w formacie multi i monobrandów.

- Do największych i dysponujących największą ilością sklepów należą: Martes Sport – ok. 360 lokalizacji, 4F wraz z marką OUThorn czy UnderAmour – ok. 250 lokalizazacji, Sizeer z przewagą oferty obuwia sportowego – ok. 200 sklepów, 50 style – ok. 150 lokalizacji, InterSport czy SportsDirect - wymienia Beata Kokeli, Partner, Head of Retail Agency Poland, Cushman & Wakefield.

Jak dodaje, w Polsce mocną rozwiniętą sieć sklepów mają marki sprzedające obuwie sportowe w formacie multibrandów takie jak Symbiosis, FootLocker. Szeroko rozwiniętą sieć posiadają również firmy oferujące artykuły monobrandowe, takie jak Nike, Adidas oraz wiele innych.

Nike oraz Adidas zmieniają format swoich najważniejszych sklepów, których nowoczesna powierzchnia sięga plus 1000 mkw. - zwraca uwagę Beata Kokeli.

Adidas na swój największy sklep w Polsce i regionie wybrał Domy Towarowe Wars Sawa Junior przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie. Przestrzeń będzie też nową siedzibą społeczności Adidas Runners.

Największe sieci sklepów sportowych w Polsce

Martes Sport - 360 sklepów

4F (wraz z marką OUThorn czy UnderAmour) - 250 sklepów

Sizeer - 200 sklepów

50 style - 150 sklepów

Decathlon - 64 sklepy

Puma - 56 sklepów

Intersport - 35 sklepów

Nike - 31 sklepów

Symbiosis - 16 sklepów

FootLocker - 14 sklepów

SportsDirect - 13 sklepów

Adidas - 38 sklepów

Reebok- bd.

Adventure Sports - 11 sklepów

Regatta - 6 sklepów

Ski Team - 5 sklepów

JD - 5 sklepów

Zdaniem ekspertki z Cushman & Wakefield, Polska jest bardzo atrakcyjnym rynkiem dla międzynarodowych marek sportowych.

- Polski rynek jest bardzo duży – obecnie liczy 40 milionów mieszkańców. Niewątpliwie coraz więcej wydajemy na sport – począwszy od akcesoriów, po odzież i obuwie - podkreśla.

To sprzyja debiutom mare. Niedawno na rynek weszła brytyjska firma JD, która w planie ma dynamiczny rozwój na rynku polskim.

Z kolei właściciel Sport Direct przejmuje lokalizacje po Go Sport. Firma Go Sport Polska została wystawiona na sprzedaż po tym, jak wyszło na jaw, że oligarcha Nikołaj Fartuszniak jest właścicielem Grupy Sportmaster, do której należy Go Sport.

Dziś wiele marek sportowych projektuje dodatkowo kolekcje lifestylowe czy modowe. Niektóre, jak np. wchodząca do Polski JD – preferują lokalizowanie swoich sklepów w sąsiedztwie sieci typowo modowych, a nie jak dotychczas w klasterach marek sportowych.