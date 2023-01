Netto z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowało specjalną ofertę z pomysłami na wyjątkowe upominki.

Na styczniowych kartkach z kalendarza dwa dni szczególnie symbolizują czas spędzany w rodzinnym, wielopokoleniowym gronie.

Wtedy właśnie dla uhonorowania babć i dziadków wnuki składają życzenia oraz wręczają drobne niespodzianki.

Pomysły na prezenty dla podsuwa sieć sklepów Netto.

Obchody dnia Babci i Dziadka na stałe wpisały się do kalendarza wyjątkowych okazji. Sieć Netto przygotowała na tę okoliczność wiele różnorodnych propozycji na każdą, nawet najmniejszą kieszeń.

Babcie i dziadkowie, którzy lubią różne drobiazgi zapewne ucieszą się z łyżeczki z grawerem, kapci z napisem „Super Dziadek” i „Super Babunia”, długopisu z grawerem, breloka, zestawu upominkowego – długopis z brelokiem, szklanego kubka, itp. Gadżety z napisami i grafikami ukochanym seniorom można kupować od 16 stycznia br.

Coś słodkiego do kawy? Małe co nieco dla starszych i młodszych w Netto będzie dostępne w najbliższych dniach w promocyjnych cenach. Od poniedziałku, 16 stycznia, do soboty, 21 stycznia sieć oferuje szeroki wybór kaw, herbat oraz słodyczy w gotowych, elegancko zapakowanych zestawach prezentowych. Natomiast od czwartku, 19 stycznia do środy, 25 stycznia proponuje popularne słodycze.

Celebrowane na różne sposoby święto babć i dziadków, jest także okazją do obdarowywania symbolicznymi kwiatkami. Do laurek można dołączyć np. storczyka 1-pędowego w bardzo atrakcyjnej cenie, obowiązującej tylko w dniach od 20 do 21 stycznia br. Dla amatorów ogrodnictwa czy kwiatów doniczkowych dobrym pomysłem na prezent do kupienia w Netto od 19 do 25 stycznia będzie azalia na pniu, sępolia w ozdobnej osłonce lub cyklamen w koszyku. Fanów ciętych kwiatów uradują róże, goździki oraz bukiety z różnego rodzaju kwiatów.

Warto pomyśleć także o urządzeniach poprawiających komfort życia dziadków. W ofercie od 19 do 25 stycznia br. dostępny będzie m.in. masażer do ciała, koc elektryczny Satin czy nawilżacz ultradźwiękowy Esperanza Cool Spring. W ofercie znajdą się także praktyczne urządzenia medyczne, np. termometr wielofunkcyjny Esperanza Dr Lucas, nebulizator membranowy Esperanza Mist czy pulsoksymetr Esperanza Oxygen i (69 PLN za 1 szt.).

W ofercie od najbliższego czwartku do następnej środy, sieć dyskontów Netto przygotowała również akcesoria dla amatorów ręcznych robótek. Nauka robienia na drutach i szydełkowania może być dobrym pomysłem na wspólne spędzenie czasu z wnukami.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl