Świeżo otwarty sklep Bricomarché w Nysie

W sklepie przy ul. Asnyka 9 w Nysie dostępnych będzie około 30 tys. produktów.

Klienci będą mogli zaopatrzyć się również w artykuły od lokalnych dostawców, m.in. rośliny, a także skorzystać z usług, takich jak szybki odbiór Click&Collect, cięcie blatów oraz transport zamówionego towaru.

Z okazji otwarcia właściciele sklepu przygotowali dla swoich klientów i ich dzieci liczne atrakcje, m.in. konkurs z nagrodami, pokaz gotowania na żywo oraz upominki.

– Cieszą nas sukcesy polskich niezależnych przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy pod szyldem Bricomarché. Właściciele placówki w Nysie z powodzeniem prowadzą w regionie już trzy inne sklepy sieci i przymarketową stację paliw, co potwierdza skuteczność naszego modelu biznesowego. Jednocześnie na początku września otworzą swój kolejny sklep Bricomarché w Lubrzy koło Prudnika – mówi Eliza Orepiuk-Szymura, dyrektor ds. Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów.

- Lokalny rozwój sklepów oznacza dla okolicznych mieszkańców nie tylko lepszy dostęp do najważniejszych kategorii artykułów do domu i ogrodu, ale przekłada się też na nowe miejsca pracy oraz zyski podatkowe dla samorządów. Ponadto, nasi przedsiębiorcy angażują się w szereg działań dobroczynnych i realnie pomagają swoim lokalnym społecznościom. Grupa Muszkieterów i jej szyldy nieustannie cieszą się powodzeniem wśród klientów, a my dokładamy wszelkich starań, by proponowaną ofertą jak najlepiej odpowiadać na ich potrzeby – mówi Eliza Orepiuk-Szymura.

Na dzień otwarcia właściciele przygotowali moc atrakcji dla wszystkich odwiedzających, w tym tych najmłodszych. Mogą oni skorzystać z zabawy na dmuchanym zamku, a ich rodzice wziąć udział w gotowaniu na żywo z marką Ambition. Swoje rozstrzygnięcie będzie miał też konkurs z profilu na Facebooku, w którym do wygrania były rower i deskorolka elektryczna.

Bricomarché w Nysie działa od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 20.00 i w niedziele handlowe między 10.00 i 18.00. Powierzchnia sklepu liczy ok. 1600 mkw. Obok głównej hali zakupowej usytuowano wiatę ogrodową o powierzchni 600 mkw. i wiatę budowlaną na 800 mkw.

Bricomarché w Nysie: