Syberyjski Mere rezygnuje z Europy

Detalista poinformował o tym już swoich dostawców i pracowników, pisze The Guardian.

Początkową ambicją firmy było otwarcie tam nawet 300 sklepów.

Dyskont miał największe trudności ze znalezieniem dostawców, nawet na długo przed kryzysem na Ukrainie. Sieć kupuje produkty tylko wtedy, gdy może je sprzedać od 20 do 30 proc. taniej niż Aldi i Lidl. Co więcej, producenci muszą sami dostarczać swoje produkty do sklepów i otrzymują zapłatę tylko za to, co zostanie sprzedane. Niesprzedane towary muszą zostać odebrane.

