Szachownica i Kakadu w nowych konceptach otworzyły się w CH Turawa

17 marca, po trzymiesięcznej przerwie ponownie otwarty został sklep polskiej marki odzieżowej Szachownica. Natomiast dzień później, 18. marca na pierwsze zakupy, do zupełnie nowego konceptu sklepu zoologicznego zaprosiło Kakadu.

- Wynajem lokalu firmie Kakadu postrzegam jako istotną dla klientów dywersyfikację oferty naszego centrum, które już od dawna stosuje politykę dog friendly. Cieszy nas również kontynuacja współpracy z polską marką Szachownica, która jest ważnym symbolem dobrych perspektyw dla rodzimego rynku. – skomentowała Agnieszka Pyzanowicz-Francke, Dyrektor CH Turawa Park.

Szachownica - oferująca dobrej jakości modne ubrania w przystępnej cenie, ze względu na rozwój obiektu, została przeniesiona do innej lokalizacji i obecnie zajmuje powierzchnię blisko 140 mkw.

Natomiast Kakadu, będące jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek zoologicznych, znacząco poszerzyło ofertę Centrum Handlowego Turawa Park i zajęło powierzchnię liczącą ponad 200 mkw. Sieć Kakadu oferuje karmy, akcesoria, zabawki oraz preparaty do pielęgnacji dla zwierząt. Cechą charakterystyczną marki jest posiadanie ekspozycji żywych zwierząt, m.in. małych ssaków, gadów oraz rybek akwariowych. Warty szczególnej uwagi jest fakt, iż ten najnowocześniejszy sklep marki Kakadu zapewnia bardzo komfortowe warunki dla wszystkich zamieszkujących w nim zwierząt oferując im europejskie normy, czym wyprzedza przyjęte w Polsce standardy. Woliery są dostosowane do wielkości i rodzaju zwierząt, posiadają indywidualną wentylację grawitacyjną. Woliery wyposażone w akcesoria imitujące naturalne środowisko są łatwe do utrzymania w czystości.

Zwierzęta mają najwyższej jakości odpyloną i oczyszczoną podściółkę, pożywienie z segmentu super premium, suszone na słońcu a nie gorącym powietrzem siano, pielęgnację i suplementację.

- Otwarcie sklepu w Centrum Handlowym Turawa to dla Kakadu szansa zaoferowania na opolskim rynku w pełni profesjonalnego sklepu zoologicznego, oferującego najwyższej jakości produkty, doradztwo oraz bezpieczeństwo zakupów. W czasach pandemii podejmujemy codzienny trud, pomagając naszym Klientom w wyborze odpowiedniej diety (karmy podstawowej, specjalistycznej czy funkcyjnej), środków zabezpieczenia zewnętrznego (kleszcze, pchły, owady), wewnętrznego (pasożyty układu pokarmowego), suplementacji (różnych schorzeń), leków OTC czy doborze wszelkich akcesoriów i dodatków ułatwiających pielęgnację i codzienne życie naszych Braci Mniejszych – skomentował zespół Kakadu.