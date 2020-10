Szanse na otwarcie basenów i siłowni urosną?

- Siłownie spokojnie bym zamknął. Nie wszystkie są pachnące i mieszczą się w 5-gwiazdkowym hotelu z odpowiednią klimatyzacją. Co do basenów, ktoś się rozpędził, nie ma dużego tłumu, ale są szatnie, zbiegowisko, infekcje, jest duży wysiłek fizyczny - powiedział w programie "Newsroom" prof. Andrzej Horban, pełnomocnik rządu ds. COVID-19. - Na razie za chętnie byśmy nie otwierali tego, co zostało zamknięte, najważniejsza jest ta nieszczęsna krzywa zakażeń. Na teraz to działa, poczekajmy chociaż do przyszłego tygodnia, bez tych basenów tyle czasu ludzie naprawdę przeżyją - dodał.

Przypomnijmy, w strefie czerwonej obowiązuje zawieszenie działalności aquaparków, basenów oraz centrów i klubów fitness. Wyjątek stanowią baseny, siłownie, kluby i centra fitness działające w hotelach, a także w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, adresowaną do pacjentów oraz w obiektach przeznaczonych do sportu wyczynowego.