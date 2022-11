Najpopularniejsze centrum handlowe w regionie, regularnie zaskakujemy klientów nowościami oraz wyznaczamy trendy. Zależy nam, aby odwiedzający czuli podekscytowanie wizytą w Galaxy.

Zdaniem zarządzających wpływ na to ma bogaty wybór marek i usług zebranych pod jednym dachem oraz wyróżniające się podejście do marketingu.

To właśnie różnorodność i kompleksowość oferty, która się zmienia razem z klientem, wpływa na wybór miejsca robienia zakupów. Na zadowolenie i ponowną wizytę w centrum handlowym. Dlatego regularnie dopasowujemy asortyment do oczekiwań, dbając o obecność marek ze wszystkich kluczowych segmentów. W to podejście wpisuje się otwarcie salonu z biżuterią Tous, sklepu z bielizną Change Lingerie oraz butiku z modną odzieżą dla kobiet Quiosque. Dokładamy również wielu starań, aby nasi dotychczasowi najemcy rozwijali się z nami, co pokazuje powiększanie powierzchni przez 4F, posiadający sklep w naszym centrum od lat – komentuje Marcin Ziółkowski, Asset Manager w EPP.