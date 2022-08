Szczecińskie Galaxy rozszerza ofertę modową

W centrum handlowo-rozrywkowym Galaxy, należącym do EPP otwarto nowy sklep: United Colors of Benetto.

Nowy najemca zajął przestrzeń o powierzchni niemal 180 mkw. na parterze obiektu.

Klienci znajdą w salonie modę dla kobiet i dzieci, jak również liczne akcesoria, które dopełnią stylizację.

– Klientom naszego centrum chcemy zapewniać szeroką ofertę handlową również z segmentu modowego. Zauważamy, że coraz częściej skłaniają się ku zakupom ubrań lepszej jakości, dlatego cieszy nas, że włoska marka United Colors of Benetton dołączyła do grona najemców Galaxy. Liczę na to, że kupujący docenią asortyment składający się z ubrań, które posłużą dłużej i wpasowują się w aktualne trendy – powiedział Marcin Ziółkowski, Asset Manager w EPP.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

United Colors of Benetton to marka, która jest znana z szerokiego wyboru wygodnych kardiganów i swetrów, dostępnych w wielu wariantach kolorystycznych.

Galaxy ma 58 tys. mkw. powierzchni handlowej i 190 sklepów. Klienci centrum mają dostęp do kina, kręgielni i przestrzeni fitness.