Szczęśliwa siódemka. Kolejne Tesco dołączą do sieci Netto

Netto kontynuuje realizację planu konwersji sklepów przejętych po Tesco i przybliża się do celu, jakim jest otwarcie ponad 150 sklepów do końca roku.

Sieć otworzyła w sierpniu łącznie 23 sklepy Netto 3.0 w różnych częściach Polski.

Netto rozwija także infrastrukturę konwertowanych sklepów: dwie z nowo otwartych placówek (w Tychach i Aleksandrowie Łódzkim) posiadają strefę kas samoobsługowych.

Łącznie w ośmiu spośród sklepów otwartych w sierpniu – w tym w dwóch otwartych w ostatnim tygodniu: w Tychach i Aleksandrowie Łódzkim – można szybko i wygodnie zapłacić za swoje zakupy w kasach samoobsługowych. W ciągu najbliższego półrocza Netto zamierza wprowadzić takie usprawnienie łącznie w 50 swoich placówkach.

Nowo otwierane sklepy funkcjonują w unikatowym formacie Netto 3.0, który nawiązuje do stylu skandynawskiego. Jego wyznacznikami są minimalistyczny charakter wyposażenia i wyważona kolorystyka wystroju sklepów. Szerokie alejki, lampy zapewniające neutralne oświetlenie czy drewniane elementy wystroju zapewnią kupującym komfort i przyjazną atmosferę robienia zakupów.

– Nowe placówki Netto mają wszelkie walory by stać się w swojej okolicy lubianym i często odwiedzanym sklepem, a my dołożymy wszelkich starań, by wszyscy odwiedzający wychodzili od nas zadowoleni i często wracali – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto.

Do końca roku sieć planuje otworzyć łącznie ponad 150 sklepów w całej Polsce. Koniec całego procesu konwersji planowany jest na połowę przyszłego roku.