Szczypta orientu w DL City

Restauracja orientalna Ha Long to kolejny lokal gastronomiczny, który otworzy się w DL City, centrum handlowym zlokalizowanym w przygranicznym Zgorzelcu. Wcześniej umowy najmu powierzchni podpisały restauracja sushi i naleśnikarnia.

DL City to obiekt o powierzchni użytkowej 25 tys. mkw., który aktualnie przechodzi renowację. Nowy właściciel, firma DL Invest Group zdecydowała się wprowadzić zmiany, aby dostosować centrum do aktualnych wymagań klientów i dostarczyć dodatkowej wartości mieszkańcom regionu. Stąd w obiekcie nowe punkty gastronomiczne, sklepy oraz usługi, a powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne DL City przechodzą metamorfozę. Zakończenie prac modernizacyjnych przewidziane jest na I kwartał 2021 roku.

- W zmodernizowanym obiekcie poza nowymi punktami gastronomicznymi pojawią się także nowe sklepy znanych marek, o których wkrótce będziemy informować. Naszym zamierzeniem jest stworzenie bezpiecznego miejsca, które służyć będzie wszystkim naszym klientom zarówno tym najmłodszym, jak i rodzinom z dziećmi, a także osobom starszym. Stąd z jednej strony dbamy o bogatą ofertę handlową i usługową, a z drugiej o rekreacyjną – mówi Łukasz Tomczyk, Dyrektor ds. Komercjalizacji w DL Invest Group. - W DL City znajduje się Multikino, jedyny multipleks w regionie. Nowe koncepty gastronomiczne mają jeszcze bardziej uatrakcyjnić ofertę obiektu, aby dać naszym klientom powód, by po zakupach zostali w centrum nie tylko na przykład na wieczornej projekcji, ale także poprzedzili ją smaczną kolacją. Aktualnie prowadzimy zaawansowane rozmowy z kolejnymi najemcami na pozostałe wolne powierzchnie – zdradza.

DL City zyskuje nową elewację. Zmieni się także otoczenie obiektu. Pojawi się więcej roślin oraz ciągi piesze w miejscach, które były zwyczajowo użytkowane przez klientów, a w których takich ciągów brakowało. Pojawią się także nowe elementy małej architektury, jak ławki i nowe pojemniki na śmieci. Wewnątrz obiektu nowe oblicze zyskają części wspólne, foodcourt oraz sanitariaty. Wyremontujemy także pokój maluszka, w którym znajdą się nowe meble i urządzenia – podkreśla Maciej Mendrok, Leasing Manager w DL Invest Group, odpowiedzialny za wynajem powierzchni w centrum. Chcemy, aby obiekt zyskał w oczach klientów zarówno dzięki bogatszej i dostosowanej do ich potrzeb ofercie, jak i dzięki nowoczesnej infrastrukturze, która będzie spełniała ich oczekiwania, co do funkcjonalności obiektu. W DL City pojawią się również nowe oznaczenia i tablice informacyjne w różnych językach, aby nasi klienci spoza granic kraju mogli wygodnie korzystać z oferty centrum – dodaje.

- Restauracja Ha Long to szósty punkt gastronomiczny na mapie naszego obiektu. Rozmawiamy i zapraszamy do rozmów kolejne gastronomiczne marki, które pomogą nam dostarczyć wartości dla naszych klientów i zbudować nowe oblicze DL City, najchętniej odwiedzanego centrum handlowego w regionie – zaznacza Maciej Mendrok. - Warto również zauważyć, że część z konceptów gastronomicznych obecnych w naszym centrum prowadzonych będzie przez lokalnych przedsiębiorców doskonale znających preferencje klientów. Ich obecność oznacza, że wysoko oceniają potencjał obiektu – podsumowuje.