Szef Carrefour Polska przechodzi do zarządu Grupy

Christophe Rabatel zastępuje Gérarda Lavinay, który postanowił skorzystać ze swoich praw

do emerytury. Na rynku włoskim będzie odpowiedzialny za realizację, wdrażanej od 2 lat, strategii transformacji i dalszy rozwój Carrefour Włochy (m.in.: będzie odpowiadał za ekspansję formatów: Market i Express, przegląd modelu hipermarketu, rozwój e-commerce i reorganizację centrali).

Tareck Ouaibi, obecnie dyrektor operacyjny Carrefour Polska, od 1 września 2020 roku będzie tymczasowo pełnił obowiązki dyrektora generalnego.

- Życzę Christophe’owi Rabatel powodzenia w nowej roli. W Polsce Christophe Rabatel wykonał pracę na wysokim poziomie i mam pełne zaufanie do jego umiejętności i kompetencji oraz że z sukcesem będzie kontynuował rozwój Carrefour we Włoszech - komentuje Alexandre Bompard, prezes i dyrektor generalny Grupy Carrefour.

Christophe Rabatel dołączył do grupy Carrefour w 2004 roku. Pełnił funkcje finansowe

w regionie Europy, został dyrektorem finansowym i administracyjnym Carrefour w Turcji,

a następnie dyrektorem finansowym, ekspansji i organizacji Carrefour we Francji. Następnie objął obowiązki operacyjne w Proximity we Francji, jako dyrektor regionalny, zanim został

w marcu 2015 roku dyrektorem wykonawczym Carrefour Proximity. Od lipca 2018 roku jest dyrektorem generalnym Carrefour Polska. Ukończył studia w Nancy Commercial Institute

i posiada tytuł MBA Indiana University of Pensylwania.