Szefowie kuchni zaopatrzą się w Manufakturze

Sklep mieści się w zabytkowym budynku od strony ul. Drewnowskiej. Hendi w Manufakturze rozgościło się na 392,32 mkw.



Właściciele restauracji, menedżerowie i szefowie kuchni w nowym salonie Hendi znajdą profesjonalny sprzęt i akcesoria przydatne w każdym rodzaju gastronomii. Uzupełnieniem oferty pierwszego sklepu tej marki w Łodzi jest wysokiej jakości zastawa, zgodna z najbardziej aktualnymi trendami w branży. Znaleźć tu można m.in. płyty łupkowe, ręcznie wykonaną ceramikę, a także elegancką porcelanę dedykowaną restauracjom typu fine dine.

- Salon Hendi w Manufakturze reprezentuje nowy obszar, dotychczas przez nas nieeksplorowany, czyli specjalistyczny sklep z ofertą dla gastronomii. W samej Manufakturze mamy ponad 40 restauracji i sądzę, że salon z wysokiej jakości sprzętem gastronomicznym po sąsiedzku, będzie dla pracowników gastronomii dużym udogodnieniem – przyznaje Anna Łajszczak-Kucharska, Tenants Relationship Manager Manufaktury.

Wybór Manufaktury nie jest przypadkowy.

- Oferta Hendi skierowana jest do osób profesjonalnie zajmujących się gastronomią, a także do pasjonatów gotowania, dlatego koncept sklepów firmowych doskonale sprawdził się w obrębie obiektów handlowych. Bardzo pozytywnie oceniamy efekty takiego kierunku rozwoju sieci sklepów i zamierzamy go kontynuować. Naszym priorytetem jest szybki, bezproblemowy dostęp do asortymentu Hendi – mówi Marta Zamośna, manager ds. Rozwoju Sklepów Firmowych.



Firma Hendi Polska jest częścią międzynarodowej grupy Hendi, zajmującej się od ponad 70 lat produkcją i handlem profesjonalnym wyposażeniem gastronomicznym w całej Europie. W Polsce działa od 2005 r.