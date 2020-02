Sześć marek na dłużej w Galerii Gniezno

CH Galeria Gniezno monitoruje i w razie potrzeby modyfikuje swoją ofertę handlową tak, aby dopasować ją do bieżących trendów. W ciągu kilku ostatnich miesięcy przedłużono umowy najmu powierzchni aż sześciu lokali. W Galerii na dłużej pozostaną: Apart, Triumph, Big Star, Grey Wolf, Pro Sport oraz restauracja Greco.

Biorąc pod uwagę minione półrocze (tj. od września ubiegłego roku) sześć marek, które łącznie zajmują powierzchnię ponad 655 m. kw. zdecydowało się przedłużyć umowy najmu w Galerii Gniezno. Wśród nich znajduje się m.in. salon jubilerski APART, brandy odzieżowe GREY WOLF i BIG STAR oraz restauracja GRECO.

Wśród najemców pozostaje również Triumph. Od wielu lat asortyment sklepu trafia w gusta kobiet poszukujących ekskluzywnej, uwodzicielskiej bielizny, kostiumów kąpielowych, a także koszul nocnych. Wyróżnikiem marki jest niewątpliwie dbałość o najmniejszy szczegół wykonania.

W grudniu umowę przedłużył również salon sportowy PRO SPORT, który oferuje zarówno obuwie jak i odzież sportową. W swoim asortymencie posiada topowe marki takie jak: Nike, Adidas, Puma, Timberland, Jordan i wiele innych.

- Dążymy do tego, aby nasze Centrum ciągle się rozwijało, a jednocześnie było miejscem, do którego chętnie się wraca. Miejscem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. W związku z tym, jesteśmy bardzo zadowoleni, że marki cieszące się dużym zainteresowaniem Klientów zostaną z nami na kolejne lata. Mieszkańcy Gniezna z pewnością to docenią, zwłaszcza, że APART, GREY WOLF, BIG STAR oraz restauracja GRECO to jedyne salony tych marek w mieście - mówi Paulina Ostrowska, Dyrektor CH Galeria Gniezno