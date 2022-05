Sześć murali powstało na 20-lecie sieci Lidl w Polsce

Sieć Lidl Polska po raz pierwszy wykorzystała murale do komunikacji. Będą one częścią kampanii przygotowanej na 20-lecie marki w Polsce.

Sześć murali wykonała Grupa RW – MalujemyMurale.pl, a do ich namalowania zostały wykorzystane ekologiczne farby antysmogowe.

Lidl Polska obchodzi w tym roku 20-lecie istnienia w naszym kraju. Od 2002 roku sieć umożliwia dokonywanie codziennych zakupów produktów spożywczych i przemysłowych w całej Polsce. Z okazji 20-lecia istnienia sieć wystartowała ze specjalną, jubileuszową kampanią – „Lidl. 20 lat wszystkiego najlepszego!”. Jednym z nośników kampanii są murale – sieć po raz pierwszy wykorzystała ten kanał do komunikacji.

W pięciu polskich miastach

Lidl Polska przygotuje aż sześć murali, które zlokalizowane będą w największych miastach w Polsce: w Warszawie (przy metrze Politechnika, ul. Waryńskiego 3), Krakowie (przy ul. Karmelickiej 28), Wrocławiu (skrzyżowanie ulicy Dubois z Pomorską), Poznaniu (ul. Półwiejska 4 oraz przy zbiegu ulic Bukowskiej i Zeylanda przy Międzynarodowych Targach Poznańskich) oraz w Gdyni (przy zbiegu ulicy Władysława IV oraz alei Piłsudskiego).

- Mural to format, który od kilku lat stale zyskuje na popularności, zdobiąc ściany budynków w naszych miastach. Zadbaliśmy o to, aby nasza kreacja graficzna była estetyczna i podkreślała wartości oraz symbole, które kojarzą się z Lidl Polska. Niewątpliwą zaletą naszych murali jest ich funkcja ekologiczna. Dzięki użytym farbom antysmogowym redukowane są zanieczyszczenia obecne w powietrzu – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Murale ekologiczne i redukujące zanieczyszczenia powietrza

Do malowania murali z okazji 20-lecia Lidl Polska są wykorzystane dwa rodzaje farb – ekologiczna oraz ekologiczna farba KNOxOUT, która dodatkowo redukuje szkodliwe tlenki azotów.

Tlenki azotu są wysoce reaktywnymi gazami zawierającymi azot i tlen. Mają poważne skutki dla zdrowia i środowiska – mogą powodować problemy z oddychaniem. Szczególnie narażone są dzieci, osoby starsze i takie, u których już występują choroby związane z układem oddechowym. Tlenki azotu są również ważną składową smogu, a przez to, że łatwo rozpuszczają się w wodzie, są przyczyną powstawania kwaśnych deszczy.

Farba KNOxOUT zawiera fotokatalizator (ultradrobny dwutlenek tytanu), który pod wpływem promieniowania słonecznego przekształca szkodliwe zanieczyszczenia powietrza w mniej szkodliwe substancje.

Ściana staje się oczyszczaczem powietrza zasilanym słońcem. 1 mkw. pomalowany farbą KNOxOUT dziennie redukuje 0,44 g tlenków azotu. Dwutlenek tytanu nie zużywa się w reakcji chemicznej – jest katalizatorem. Działa tak długo, jak pozostaje na ścianie. Ma także właściwości samoczyszczące, przeciwbakteryjne i dezodoryzujące.