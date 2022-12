Lidl Polska rozwija sieć sklepów, mając na uwadze troskę o środowisko oraz dbając o łatwy dostęp do produktów dla swoich klientów. Już w czwartek, 15 grudnia o 6.00, Lidl Polska otworzy aż 6 sklepów.

Lidl otworzy swój sklep w sześciu miejscowościach.

W Buczkowicach przy ul. Bielskiej 38.

W Chełmcu przy ul. Limanowskiej 74.

W Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Sucharskiego 11.

W Ropczycach przy ul. Wyszyńskiego 7.

W Świerklańcu przy ul. Oświęcimskiej 6.

We Wrocławiu przy ul. Piołunowej 18.

Wszystkie sklepu zostały wyposażone w rozwiązania ekologiczne.

W nowo otwartych sklepach klienci znajdą wysokiej jakości artykuły w atrakcyjnych, niskich cenach, wyprodukowane w sposób zrównoważony. W placówkach wykorzystano ekologiczne rozwiązania, m.in.: energooszczędne oświetlenie LED, odzyskiwanie ciepła z urządzeń chłodniczych, panele fotowoltaiczne, gruntowe pompy ciepła, łąkę kwietną. Powyższe rozwiązania mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, uczynienie placówki obiektem energooszczędnym, co w konsekwencji przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Nowy sklep sieci Lidl Polska we Wrocławiu, przy ul. Piołunowej 18, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zatrudniono 26 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 113 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia dla klientów przygotowano liczne promocje.

Lidl Polska w Świerklańcu, przy ul. Oświęcimskiej 6, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1100 mkw. W obiekcie zatrudniono 20 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 18:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 100 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia dla klientów przygotowano liczne atrakcje, m.in. specjalną ofertę cenową i gadżety z logo Lidl Polska.

Sklep w Ropczycach, przy ul. Wyszyńskiego 7, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zatrudniono 23 osoby. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 18:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 100 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia dla klientów przygotowano liczne atrakcje, m.in. kawomat, hot-dogi i popcorn dla najmłodszych.

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Sucharskiego 11, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1200 mkw. W obiekcie zatrudniono 30 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 107 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia dla klientów przygotowano liczne atrakcje, m.in. kawomat, hot-dogi i popcorn dla najmłodszych.

Lidl w Chełmcu, przy ul. Limanowskiej 74, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zatrudniono 30 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 92 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia dla klientów przygotowano liczne atrakcje, m.in. kawomat, hot-dogi i popcorn dla najmłodszych.

Sklep w Buczkowicach, przy ul. Bielskiej 38, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1070 mkw. W obiekcie zatrudniono 23 osoby. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 101 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia dla klientów przygotowano liczne promocje na artykuły spożywcze i przemysłowe.

