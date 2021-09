Sześć nowych sklepów w ciągu jednego dnia. Netto nie zwalnia

Katowice, Nakło, Kostrzyn, Bolszewo, Chojnice i Myślenice – to sześć miast, w których otwarto dziś nowe sklepy Netto 3.0. Powierzchnia nowych sklepów sięga od 750 do 2000 mkw.

Netto otworzyło dziś w procesie konwersji sklepów Tesco kolejne sześć placówek.

Oznacza to, że duńska sieć rozszerzyła w tym roku swoją działalność już o ponad 90 sklepów otwartych w formacie 3.0.

W celu optymalizacji doświadczenia zakupowego, w części z nich zainstalowano także kasy samoobsługowe.

Bolszewo i Myślenice to miasta, w których Netto miało dziś swój debiut. W Kostrzynie i Nakle funkcjonowało dotychczas po jednym sklepie sieci. W Chojnicach otworzyło się trzecie Netto, natomiast w Katowicach – już czwarte.

– Równomierny rozwój naszej sieci w całym kraju pozwala nam dostarczać wysokiej jakości produkty w atrakcyjnych cenach do coraz szerszego grona konsumentów – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager w Netto. – Rozwijając format Netto 3.0 wprowadzamy jednocześnie na polskim rynku nowy, wyższy standard robienia zakupów. Dla klientów coraz ważniejszym kryterium przy wyborze dyskontu staje się komfort zakupów – to właśnie on jest mocną stroną Netto 3.0 – dodaje Kamińska.

Nowo otwierane sklepy funkcjonują w unikatowym formacie Netto 3.0, który nawiązuje do stylu skandynawskiego. Jego wyznacznikami są minimalistyczny charakter wyposażenia i wyważona kolorystyka wystroju sklepów. Szerokie alejki, lampy zapewniające neutralne oświetlenie czy drewniane elementy wystroju gwarantują kupującym komfort i przyjazną atmosferę robienia zakupów. Aby jeszcze bardziej udoskonalić doświadczenia zakupowe klientów, w ciągu pół roku sieć zamierza mieć kasy samoobsługowe w 50 placówkach. W tym tygodniu kasy samoobsługowe pojawiły się w sklepach w Katowicach, Kostrzynie i Bolszewie.

Do końca roku sieć planuje otworzyć łącznie ok. 200 sklepów zlokalizowanych w miejscu dawnych placówek Tesco w całej Polsce. Zakończenie procesu konwersji planowane jest na połowę przyszłego roku.