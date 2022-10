Świętowanie tegorocznych urodzin Hali Koszyki odbędzie się w dniach 21-22 października. Z tej okazji Globalworth zafunduje odwiedzającym powrót kolorowych lat 80-tych.

Przez dwa dni najpopularniejsza stołeczna food hala będzie świętowała swoje 6. urodziny.

Z tej okazji właściciel i zarządca Hali Koszyki, spółka Globalworth, zafunduje odwiedzającym powrót do przeszłości i już teraz zaprasza do wspólnego świętowania w stylu kolorowych lat 80-tych.

Jedną z atrakcji będzie disco party z zespołem Papa Dance, znanym z takich hitów jak „O-La-La” czy „Nasz Disneyland”.

Świętowanie tegorocznych urodzin Hali Koszyki odbędzie się w dniach 21-22 października i dostarczy uczestnikom wielu niezapomnianych emocji. Goście celebrujący 6. urodziny Koszyków przeniosą się w czasy, gdy w telewizji można było oglądać serial Miami Vice, w kinach Dirty Dancing, a w wolnym czasie polować na niełatwo dostępne kasety VHS z hollywoodzkimi hitami.

Urodziny Hali Koszyki, to niepowtarzalna okazja, by odbyć sentymentalną podróż w czasie i przypomnieć sobie muzyczną atmosferę lat 80-tych. Hitem tegorocznych urodzin będzie sobotni koncert Papa Dance, ale muzycznych atrakcji nie zabraknie. Na scenie Koszyków pojawi się DJ Hirek Wrona, a o porywającą oprawę didżejską zadbają I Say Mikey, Mikołaj Komar, Maria Bros, DJ Kocurr, którzy zaserwują uczestnikom zabawy m.in. kawałki z wczesnych lat twórczości Depeche Mode, a także hity Madonny, Cindy Lauper, Michaela Jacksona, Kim Wilde, Modern Talking, Duran Duran, i oczywiście polskich gwiazd dekady lat 80. Oprócz atrakcji muzycznych zaplanowano również wiele innych – w Koszykach będzie można zagrać na kultowych automatach do gier, a także odwiedzić strefę „Back to the Future” inspirowaną kultową serią filmów „Powrót do przeszłości” z Michaelem J. Foxem. Warto odwiedzić również strefę plakatów z lat 80. Szczegółowe informacja o urodzinowym weekendzie można znaleźć na profilach facebookowych i instagramowych Hali Koszyki.

Świętowanie 6. urodzin Hali Koszyki.

Świętowanie 6. urodzin Hali Koszyki nie może odbyć się bez pysznego urodzinowego tortu muffinkowego.



Jesteśmy dumni z tego, że już od sześciu lat z sukcesami działamy na stołecznym rynku, a grono wiernych gości odwiedzających Halę Koszyki systematycznie rośnie. Szóste urodziny będziemy świętować w niezwykłym klimacie. Naszym gościom zaserwujemy solidną dawkę muzyki z lat osiemdziesiątych, która dla wielu z nich będzie sentymentalną podróżą do czasów młodości. Gorąco zapraszamy do wspólnej zabawy i zadbanie o odpowiednią stylizację. Warto wczuć się w modę z tamtych lat, ponieważ za najbardziej oryginalny strój przewidujemy atrakcyjną nagrodę - mówi Piotr Krowicki, Marketing Manager Hali Koszyki.





Hala Koszyki została wzniesiona ponad 100 lat temu przy ulicy Koszykowej w Warszawie na terenie ówczesnego folwarku Koszyki. Zaprojektowana w secesyjnym stylu przez architekta Juliusza Dzierżanowskiego, dopiero jesienią 2016 roku wróciła na mapę miasta jako wyjątkowy punkt towarzyski i kulinarny, gdzie można zjeść w kilkunastu restauracjach i barach lub kupić produkty spożywcze do domu. Kompleks obejmuje 16 000 mkw. powierzchni biurowej i 6 500 mkw. powierzchni handlowej. Właścicielem i zarządcą Hali Koszyki jest Globalworth.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl