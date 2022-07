Szósty Lidl w Radomiu. Dla klientów przygotował niespodzianki

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Radomiu, przy Alei Wojska Polskiego 12 na dzień otwarcia przygotował kawę parzoną przez profesjonalnych baristów oraz prezenty - niespodzianki.

Każdy kolejny sklep Lidl to dla nas ogromny sukces. Aby ułatwić planowanie codziennych zakupów rozwijamy aplikację Lidl Plus – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.