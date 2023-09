Na profilach społecznościowych siedmiu zarządzanych obiektów Sierra Balmain przeprowadziła eksperyment: poprosiła klientów, by opisali, jak w kolejnych latach widzą te miejsca.

W konkursie na galerię przyszłości udział wzięli bywalcy: Pasażu Łódzkiego, Europy Centralnej, CH Galardii, Alfa Centrum Gdańsk, Nowego Rynku, Galerii Panorama i Galerii nad Jeziorem.

Daliśmy im przestrzeń do wyrażenia opinii. Dzięki zaawansowanej technologii było możliwe przelanie myśli wprost na obrazy - mówi Paulina Szymczukiewicz, head of marketing Sierra Balmain.

Zainteresowanie konkursem udowodniło, że klienci chętnie się angażują, jeśli wierzą, że mają wpływ i mogą współtworzyć miejsca, w których bywają.

Klienci dokładnie opisali, jak wyobrażają sobie idealne, przyjazne im centrum handlowe. A wtedy firma sięgnęła po wsparcie sztucznej inteligencji.

AI narysowała i podpowiedziała, jak będą wyglądać galerie handlowe przyszłości

AI wzbudza wiele emocji, ale jej możliwości są fascynujące.

Dlatego Sierra Balmain zaeksperymentowała. Okazało się, że klienci galerii także cenią sobie innowacyjność.

Ważna była przede wszystkim ekologia. W opinii klientów budynki mają być zintegrowane ze środowiskiem i działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Klienci życzyli sobie, by centra handlowe działały w myśl zasad zamkniętej cyrkulacji. Sugerowali też użycie konkretnych rozwiązań, takich jak elektrownia wodna, panele słoneczne, fotosynteza, recykling, pompy ciepła, własne studnie.

W czasach zakupów e-commerce chcą, by centra handlowe były miejscem na relaks i rozrywkę.

Bardzo ważne były relacje na linii klienci-sprzedawcy. Ludzie chcą się czuć przyjaźnie i dobrze, po prostu: zaopiekowani.

Mimo rozwoju social mediów, relacje face to face nie tracą na znaczeniu. To one, z naciskiem na indywidualne podejście do klienta, są mocnym filarem, na którym funkcje handlowe centrów mogą budować swoją siłę – mówi Szymczukiewicz.