Rozwój sztucznej inteligencji rewolucjonizuję branżę e-commerce. Sensacja ostatnich miesięcy, ChatGPT, może wygenerować opisy produktów, a nawet rozmawiać z niezadowolonym klientem.

AI w handlu elektronicznym pozwala firmom dostosować strony internetowe do potrzeb klientów i poprawić doświadczenia zakupowe.

Do roku 2027 jedna czwarta przedsiębiorstw będzie w dużym stopniu polegać na botach jako na podstawowej metodzie obsługi klienta.

ChatGPT może być używany do generowania unikalnych opisów produktów i postów w social mediach, promujących produkt.

Oczekując premiery ChatGPT-4, znacznie potężniejszej od dotychczasowej GPT-3.5, sprzedawcy online i marketerzy z branży zacierali ręce. Bo skoro można „poprosić” AI o stworzenie chwytliwego opisu produktu i ciągu kilku sekund otrzymać grafikę, która przykuje uwagę odbiorcy, to co, jeśli wykona ich kilkadziesiąt? W końcu jaka to oszczędność kosztów i czasu. Zwłaszcza że materiały wykreowane „ręką” AI są nie tylko atrakcyjne wizualnie, lecz także bywają niemal nie od odróżnienia od tych pochodzących z ludzkich rąk.

To już jest fakt: choć sztuczna inteligencja sama w sobie jest gorącym tematem w technologii od ponad dekady, to obecnie granice jej zastosowań stały się niemal nieskończone. W branży e-commerce większość najnowocześniejszych firm już wcześniej doceniło zalety tej technologii, np. korzystając z czatbotów, narzędzi umożliwiających dopasowanie produktów do odbiorcy czy wyszukiwania głosowego. Teraz, wraz z ChatGPT4 i nowymi wersjami programów do tworzenia grafik, wchodzimy na zupełnie inny poziom marketingu w e-handlu – mówi cytowany przez portal DlaHandlu.pl, Tomasz Cincio, prezes Droplo, platformy e-commerce dla B2B, która łączy dostawców produktów i sprzedawców z UE i integruje je z największymi platformami e-commerce na świecie.

Według firmy jedna czwarta przedsiębiorstw do roku 2027 będzie w dużym stopniu polegać na botach jako na podstawowej metodzie obsługi klienta. Prognozy potwierdzają właściciele sklepów internetowych, z których aż 70 proc. uważa, że AI w handlu elektronicznym pozwala im dostosować swoje strony internetowe do potrzeb klientów, co w rezultacie prowadzi do poprawy ich doświadczeń zakupowych.

Rozmowa z czatem na żywo może stać się najlepszym sposobem komunikacji z klientem. W rezultacie czatbot może zachować kluczowe dla biznesu i interakcji z klientem cechy ludzkie w obsłudze klienta, a zarazem omijać pułapki emocjonalne, które wiążą się z pracą w potencjalnie stresującym i trudnym środowisku.

Kolejną korzyścią rozwiązań AI w handlu elektronicznym jest jej kreatywność. Jeśli np. sprzedawcom brakuje weny do stworzenia opisu produktu, który przyciągnie uwagę, wystarczy, że poproszą o to ChatGPT i dostarczą mu dobre dane wyjściowe, a dostaną wartościowy materiał, który będą mogli wykorzystać jako inspirację do stworzenia unikalnego tekstu.

Jeśli firma wprowadza na rynek nowy produkt, to ChatGPT-4 może stworzyć post promocyjny, który podkreśli unikalne cechy i korzyści produktu, a generator obrazu zmodyfikuje go tak, by wśród lawiny atrakcyjnych wizualnie, ścigających się o uwagę użytkownika materiałów, przyciągnąć właśnie do tej jednej strony.

ChatGPT-4 przekroczył liczbę miliona użytkowników w ciągu pierwszego tygodnia od uruchomienia.

Przeczytaj więcej na DlaHandlu.pl

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl