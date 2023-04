Zalando wkrótce wprowadzi, w swojej aplikacji i na stronie internetowej, osobistego asystenta mody wykorzystującego ChatGPT. W ten sposób Zalando wykorzysta potencjał generatywnej technologii AI, by wzmocnić doświadczenie odkrywania mody online.

Klientom Zalando poszukującym wśród jednego z najszerszych asortymentów na rynku, tej jednej, idealnej rzeczy, czasem przyda się dodatkowa pomoc.

Technologia OpenAI pozwala klientom na zadawanie pytań z wykorzystaniem własnych pojęć i słów związanych z modą, co pomaga w bardziej intuicyjnym poruszaniu się po szerokim asortymencie Zalando.

Pierwsza wersja beta asystenta mody Zalando zostanie udostępniona wybranej grupie klientów wiosną.

Dzięki nowemu asystentowi mody cały proces wyboru produktu stanie się jeszcze bardziej intuicyjny i naturalny, a klienci będą mogli poruszać się po asortymencie Zalando z wykorzystaniem własnych modowych pojęć.

Przykładowo, jeśli klient zapyta “W co mam się ubrać na wesele w Madrycie w maju?” asystent mody Zalando będzie w stanie zrozumieć, że jest to wydarzenie formalne oraz przewidzieć jakiej pogody można spodziewać się w maju w Madrycie. Na tej podstawie przedstawi uzasadnienie wyboru w formie pisemnej i zarekomenduje ubrania odpowiednie na taką okazję.

Osobisty asystent Zalando, mat. pras.

Rekomendacja w przyszłości może zostać połączona z informacjami o preferencjach klientów, takich jak ich ulubione marki, a także z produktami dostępnymi w ich rozmiarach, co zapewni jeszcze bardziej spersonalizowany dobór.

Odpowiadając na zadane pytania asystent mody Zalando będzie dostarczał klientom odpowiednie produkty, a prowadzona z nim dyskusja umożliwi dalsze doprecyzowanie wyników.

Technologia ta w pierwszej wersji beta, wspierającej języki angielski i niemiecki, zostanie udostępniona wybranej grupie klientów w Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz Austrii na wiosnę. Pozwoli ona na odkrywanie asortymentu Zalando i inspiracji modowych w zupełnie nowy i intuicyjny sposób.

- W Zalando zawsze stawiamy klientów w centrum naszych działań. Jako lider e-commerce w branży modowej, który jest na rynku od 15 lat, konsekwentnie korzystamy z nowych technologii, aby udoskonalać doświadczenie zakupowe użytkowników naszej platformy. Jesteśmy podekscytowani eksperymentowaniem z ChatGPT, by wspierać naszych klientów w odkrywaniu mody, którą pokochają – mówi Tian Su, VP Personalization and Recommendation at Zalando.

To dopiero początek. Angażujemy się w zrozumienie potrzeb i preferencji klientów i z niecierpliwością czekamy na odkrycie potencjału, jaki ChatGPT może wnieść do ich zakupów. Podczas testowania i wprowadzania nowych rozwiązań, będziemy zwracać uwagę na to, w jaki sposób klienci chcą wchodzić w interakcje z naszym asystentem mody, aby zapewnić im najlepsze możliwe doświadczenie - dodaje Tian Su.

Wraz z uruchomieniem pierwszej wersji asystenta mody, Zalando robi pierwszy, znaczący krok w kierunku rozwoju przyszłych funkcjonalności, takich jak np. porady dotyczące mody i urody lub tworzenie całych stylizacji.

