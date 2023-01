Dzieła sztuki będzie można podziwiać na poziomie 0 przy windzie panoramicznej. Wystawa ma na celu nie tylko promocję utalentowanych artystów, ale również przybliżenie sztuki klientom NoVa Park i pokazanie, że nie jest ona przeznaczona wyłącznie dla koneserów. Dzięki tego typu wydarzeniom można zauważyć, że piękno sztuki znajduje się tak naprawdę na wyciągnięcie ręki i jest ona obecna wszędzie w naszej codziennej rzeczywistości. Przy okazji podziwiania prac pasjonatów można na chwilę przenieść się do świata artystycznych metafor i oderwać od przytłaczającej, zimowej aury. Różnorodność tematyki prezentowanych dzieł sprawi, że każda osoba odwiedzająca wystawę znajdzie coś, co przykuje jej uwagę na dłużej i pozwoli zatrzymać się w codziennym biegu.

Dom Dla Sztuki, powstały pod skrzydłami Fundacji Nowy Rozdział, otworzył swoje drzwi dla wszystkich artystów, bez względu na wiek czy formę sztuki, w jakiej tworzą. Wśród prac prezentowanych w ramach „Galerii Młodych Artystów” znajdują się zarówno obrazy, jak i rysunki, fotografie oraz rzeźby. Organizacja zrzesza twórców, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę. Tym samym daje im szansę zaprezentowania swoich dzieł, zaistnienia w świecie sztuki oraz uzyskania dochodów ze swojej pasji. Tworzy dla nich również możliwości rozwoju, wymiany doświadczeń i uczestnictwa w inspirujących warsztatach. Dzięki wystawom stacjonarnym, plenerowym oraz aukcjom organizowanym w różnych miejscach, m.in. w bibliotekach miejskich czy małych firmach, organizacji udało się dotrzeć już do setek nowych odbiorców sztuki.

Fundacja Nowy Rozdział koncentruje swoje działania wokół tematu pomocy społecznej, w tym wspierania osób w trudnej sytuacji życiowej, integrowania społecznego i zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób z niepełnosprawnością. Ponadto aktywnie promuje kulturę, sztukę i zdrowy tryb życia.

Wystawa dzieł młodych artystów w NoVa Park to niepowtarzalna okazja, by stanąć oko w oko ze sztuką i otworzyć się na jej piękno, a wszystko to podczas codziennych zakupów. Przy okazji wydarzenia można również wybrać się do centrum z rodziną czy przyjaciółmi i spędzić przyjemnie czas, a nawet dokonać wspólnej interpretacji wystawionych prac – mówi Anna Szcześniak, starsza specjalistka ds. marketingu.