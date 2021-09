Szturm na sklepy internetowe. Polacy chcą wydawać w sieci jeszcze więcej

To najlepszy wynik spośród badanych państw, choć z racji niższych zarobków nadal wydajemy mniej niż mieszkańcy bogatych państw zachodnioeuropejskich - podaje rp.pl.

Aż co trzeci konsument robiący zakupy online korzysta z nich co najmniej raz w tygodniu, co wśród badanych państw jest ponownie jednym z najlepszych wyników. Pandemia na całym świecie spowodowała wymuszony zwrot ku kupowaniu online, ale w Polsce rynek od wielu lat rośnie w dwucyfrowym tempie i ostatnie kwartały z okresowo zamykanymi sklepami stacjonarnymi jeszcze ten trend wzmocniły.