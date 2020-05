Szwedzka marka odzieżowa wróciła na Śląsk

W ostatnich dniach otwarto 550-metrowy salon marki KappAhl wraz z linią ubranek i akcesoriów dla dzieci – Newbie. KappAhl na prośbę swoich klientów, po kilku latach nieobecności, powrócił na Śląsk, właśnie do Libero.

– Wybór Libero na lokalizację flagowego, stacjonarnego salonu marki KappAhl to dla nas duża satysfakcja i potwierdzenie potencjału Libero. Podobieństwo naszych wizji biznesowych, z uwzględnieniem rodziny jako głównego odbiorcy kompleksowej oferty, stanowi doskonałą podstawę do współpracy. Entuzjastyczne reakcje klientów z całego Śląska na zaproszenie do Libero tak świetnej marki, jak KappAhl pokazuje, że dobrze odczytujemy potrzeby i oczekiwania naszych gości – mówi Grzegorz Filipczyk, dyrektor Libero.

Sklep zlokalizowany jest na poziomie 0, niedaleko wejścia głównego. Jak zapewniają przedstawiciele KappAhl, salon w Libero to nowatorski koncept aranżacyjny, oferujący zupełnie nowy sposób prezentacji asortymentu.

– W Katowicach i miastach sąsiadujących mamy duże grono zaufanych klientów, którzy poprzez nasz sklep online, dopytywali o salon stacjonarny w stolicy śląska. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, zdecydowaliśmy o uruchomieniu sklepu w Libero Katowice. Wcześniej współpracowaliśmy z kilkoma centrami handlowymi na Śląsku i w Katowicach. Oferta Libero była jednak inna niż wcześniejsze - bardzo atrakcyjna i odpowiadająca naszym potrzebom i oczekiwaniom. Cieszymy się, że możemy zaprosić naszych klientów do nowego sklepu, w nowym, estetycznym, komfortowym i dobrze skomunikowanym centrum jakim jest Libero – mówi Agnieszka Żebrowska, Marketing & PR Manager marki KappAhl.

Marka na powitanie i otwarcie salonu w Libero przygotowała prezent - 30% zniżki na całą kolekcję damską, męską i dziecięcą. W ten sposób Libero poszerza i uatrakcyjnia ofertę modową zarówno dla młodych rodziców, jak i spodziewających się powiększenia rodziny. Libero konsekwentnie realizuje strategię, która określa je jako miejsce pełne pozytywnej, ciepłej energii dla każdego. Potwierdzają to także pozostałe działania podejmowane w trakcie zawieszenia ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, jak i po ponownym otwarciu galerii handlowych.

W obecnej sytuacji, Libero szczególnie dba o zdrowie, bezpieczeństwo i komfort klientów. Zarządca wdrożył specjalny kodeks bezpiecznych zakupów i wprowadził dodatkowe środki ostrożności w profilaktyce przeciwko COVID-19. Wraz z nadejściem lata, Libero planuje dla swoich klientów wiele atrakcji i akcji specjalnych, na które już teraz zaprasza całe rodziny. Wszystkie eventy dostosowane będą do obecnej sytuacji i zgodne z zasadami bezpieczeństwa.