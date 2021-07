Szybki rozwój sieci Leroy Merlin

Leroy Merlin kontynuuje ekspansję w Polsce. Nowe placówki powstają m.in. w dawnych lokalizacjach Tesco.

GIGAmarket Leroy Merlin Bydgoszcz Toruńska mieści się przy ul. Toruńskiej 101, przy zjeździe z drogi krajowej nr 5.

GIGAmarket o powierzchni blisko 11 000 mkw. ma w ofercie 42 tys. artykułów do dekoracji i budowy domu i ogrodu.

- To największa oferta dostępna od ręki w mieście! Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy przed zakupem pragną dotknąć produktu, obejrzeć go dokładnie, wypróbować, a także poradzić się i skorzystać z fachowej pomocy. Otwarcie drugiego sklepu w Bydgoszczy, szczególnie w formacie GIGAmarketu, to bycie jeszcze bliżej klientów i ich potrzeb. Profesjonalnie wyszkoleni doradcy oraz trafnie dobrany asortyment ułatwią naszym klientom stworzenie domu i ogrodu marzeń! Co więcej, chcemy również aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności, poprzez inicjatywy edukacyjne czy społeczne – powiedział Czesław Pranczk, dyrektor sklepu.

Sklep aktywnie włącza się w życie lokalnej społeczności. Planowana jest organizacja w sklepie warsztatów edukacyjnych dla najmłodszych – Dzieciaki Sadzeniaki, które bawiąc, uwrażliwiają na zagadnienia związane z ekologią. Kibicuje i wspiera również Żużlowy Klub Sportowy Polonia Bydgoszcz. Planuje także realizację lokalnych grantów Fundacji Leroy Merlin na rzecz lokalnej społeczności, poprawiając warunki jej funkcjonowania.

W związku z bieżącą sytuacją we wszystkich sklepach Leroy Merlin w Polsce wprowadzone zostały procedury i rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

Leroy Merlin wchodzi w skład przedsiębiorstwa ADEO, które działa w 13 krajach na świecie i ma ponad 130 000 pracowników obsługujących ponad 500 milionów klientów rocznie.