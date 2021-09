Szybkie tempo ekspansji Dealz przynosi efekty. Pepco chce jeszcze przyspieszyć

Pepco Group pod markami PEPCO, Dealz oraz Poundland poinformował o otwarciu 100. sklepu Dealz w Polsce, a zarazem 150. w Europie kontynentalnej.

Setny sklep sieci Dealz w Polsce otwarto w Olsztynie, po nieco ponad trzech i pół roku obecności marki w kraju.

To kolejny kamień milowy w rozwoju Grupy Pepco, która z sukcesem weszła na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych w maju 2021 r.

Szybka ekspansja sieci Dealz była kontynuowana pomimo zakłóceń związanych z Brexitem i pandemią COVID-19, a Grupa Pepco planuje dalsze przyspieszenie rozbudowy sieci sklepów Dealz. Sukces Dealz w Polsce, a także w Hiszpanii, gdzie działa już 50 sklepów, świadczy o atrakcyjności oferty i skuteczności działania Grupy, jak również o możliwościach rozwoju w kolejnych krajach. Ekspansja w państwach sąsiadujących z Polską jest dla Grupy Pepco wyraźną i bliską perspektywą.

Oferta Dealz opiera się na unikalnych produktach marek znanych z wysokiej jakości, w obniżonych cenach. Klienci wybierać mogą spośród towarów z kategorii FMCG, towarów ogólnego przeznaczenia, zabawek, sprzętu ogrodniczego oraz do majsterkowania. Dealz czerpie korzyści z synergii z bliźniaczą siecią sklepów Poundland, funkcjonujących w Wielkiej Brytanii. Obie sieci realizują wspólne zakupy, dzielą się najlepszymi praktykami, a zwiększona skala działania pozwalają im poprawiać efektywność.

- Sukces formatu sklepów Dealz w Polsce sprawił, że utrzymywaliśmy szybkie tempo uruchamiania kolejnych sklepów. W kolejnym roku chcemy to tempo jeszcze bardziej przyspieszyć. Uruchomienie naszego setnego sklepu w Polsce po zaledwie trzech i pół roku od debiutu marki na tym rynku, jest kolejnym dowodem naszego przekonania co do atrakcyjności oferty, jaką Dealz ma dla swoich klientów oraz wskazuje na potencjał ekspansji na kolejnych rynkach. To także świadectwo talentu zespołu zarządzającego marką w Europie kontynentalnej i naszych umiejętności działania w każdych okolicznościach - mówi Sean Cardinaal, Divisional Managing Director Poundland, Dealz i PGS.

Pepco Group prowadzi obecnie około 3400 sklepów pod markami PEPCO, Dealz i Poundland w 16 krajach.