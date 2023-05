JD Sports Fashion ogłosiła zamiar podjęcia kroków akwizycyjnych w stosunku do francuskiej firmy odzieżowej Courir. W ten sposób marka chce osiągnąć zapowiadany wzrost.

Grupa poinformowała, że ​​rozpoczęła „negocjacje na wyłączność” z właścicielem Groupe Courir.

JD Sports Fashion chce przejąć 100 procent udziałów francuskiej firmy.

Wartość transakcji oszacowano na 250 mln euro.

Courir jest obecnie w większości własnością Equistone Partners Europe, która przejęła markę w 2018 roku od Groupe Go Sport. jak podaje Fashion United, kierownictwo firmy przystąpi teraz do procesu konsultacji w sprawie zawarcia wiążącej sprzedaży.

Jak poinformowało JD, po odjęciu długu netto w wysokości 195 mln euro kwota do zapłaty po finalizacji transakcji wyniesie 325 mln euro, które marka sfinansuje z dostępnych środków pieniężnych.

Dzięki akwizycji, JD ​​chce wzmocnić swoją pozycję w segmencie odzieży sportowej, zwracając uwagę na swoje portfolio sportowe, co ostatecznie doprowadziło do przeniesienia 14 marek zorientowanych na modę do Frasers Group na początku tego roku.

Sama transakcja wymaga zgody odpowiednich instytucji nadzorujących. Według wstępnych założeń JD, transakcja nie zostanie sfinalizowana wcześniej niż w drugiej połowie 2023 roku.

Courir prowadzi 313 sklepów w sześciu krajach europejskich, a także kolejnych 36, m.in. w Afryce Północno-Zachodniej, na Bliskim Wschodzie.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl